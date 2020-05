Verge TS, una alucinante moto eléctrica con potencia de 80 kW, par de 1.000 Nm y una rueda sin buje que recuerda a 'Tron:Legacy'

Fue presentada inicialmente en 2019 por la compañía finlandesa Verge Motorcycle como prototipo. No todo el mundo confió en que aquello pudiese hacerse realidad algún día, especialmente por esa sorprendente rueda sin buje en la parte trasera. Pero es real, la Verge TS ya se puede reservar y el hecho de que no tenga cadena no es lo único que sorprende en ella.

Motos eléctricas ya hay unas cuantas interesantes en el mercado o en desarrollo. Marcas míticas como Harley-Davidson tienen modelos eléctricos, otras como Zero lo están apostando todo a este mercado y otras son especialmente... particulares. Pero Verge TS busca diferenciarse a su propia manera.

Estilo único y (mucha) potencia

El aspecto más destacado de esta moto eléctrica es sin duda su rueda trasera. Rueda trasera que también contiene el motor eléctrico al ser una rueda sin buje. Es decir, el motor está oculto en el borde de la rueda. Recuerda en cierto modo a 'Tron:Legacy', salvando las distancias.

Respecto al motor en sí, no es moco de pavo. Según el fabricante se trata de un motor eléctrico de 80 kW de potencia (alrededor de 107 cv) que le permitirá ponerse de 0 a 100 km/h en 4 segundos. La moto está limitada electrónicamente a 180 km/h. Comentan que el par es de 1.000 Nm, una bestialidad que sorprende se mire como se mire.

A todo lo anterior se le suma una autonomía de entre 200 km y 300 km según la batería que se le monte o si es desplazamiento por ciudad o carretera. Indican que tendrá carga rápida.

En cuanto al aspecto de la moto en sí, tampoco se queda atrás. Líneas rectas y formas poligonales que le dan un tono más agresivo y moderno que el de muchas otras motos eléctricas del mercado. El no tener una cadena ni buje trasero hace que parezca mucho menos aparatosa. Punto extra por los cables que conectan la batería con el motor, destacados en naranja y en el exterior de la moto.

Ya se puede reservar en su página web oficial por 2.000 euros que se pagan por adelantado. Su precio final será de 24.990 euros, probablemente en su versión básica, aunque no se han dado más detalles al respecto. Para ponerlo en contexto con motos eléctricas de especificaciones similares: más barata que la Harley-Davidson LiveWire (33.700 euros) y más cara que la Zero SR/S (20.000 euros aprox.).

Más información | Verge Motorcycles