Superando los 900 km de autonomía con un Tesla Model S y una sola carga: conducción 'hypermiling'

Este caso que os presentamos no es una prueba útil para medir la autonomía en coches eléctricos, tampoco lo sería en sus hermanos de combustión, pero resulta curioso ver hasta dónde llegan los usuarios jugando con técnicas como el Hypermiling.

En resumidas cuentas estamos ante una conducción de máxima eficiencia, donde las prestaciones pasan a segundo plano, ya que se mantienen velocidades mínimas y condiciones que permiten consumir el mínimo de batería posible. El resultado final es conseguir que el coche haga la máxima distancia posible con una carga, tanta como 901,2 kilómetros.

Se ha conseguido con el Tesla Model S de mayor capacidad, que es el P100D y el autor responde al nombre de Steven Peeters - con la ayuda de Joeri Cools -. A día de hoy es el récord de distancia en un vehículo eléctrico con una carga, y además es con un vehículo de producción, en una carretera normal.

La anterior marca con Model S la tenía Casey Spencer, que con su P85D había conseguido rodar 885,65 kilómetros, o lo que es lo mismo, 26 horas de forma continua. Establecer comparativas entre estas hazañas es complicado, ya que los circuitos son diferentes, y encontrarnos ayudas como bajadas pronunciadas puede hacer que los números cambien bastante.

Sobre el papel, intentar la prueba con un coche con más capacidad - P100D -, animaba a pensar que era posible superar la cifra de Spencer, pero había que aprender muchas cosas, como ajustar la velocidad correcta y elegir un trayecto propicio para la prueba.

Por lo pronto se decidió establecer un circuito de solo 26 kilómetros alrededor de un punto de carga (22kW), en tierras belgas. En cuanto a la velocidad, el coche corrió un poco más rápido que en anteriores pruebas, 40 kilómetros por hora.

Descubrieron que esa era la velocidad ideal por eficiencia, por esto tuvieron que poner un cartel de “TEST” en el exterior, para que se entendiera su lento caminar. El récord de los 901,2 kilómetros se consiguió establecer en 23 horas y 45 minutos.

La cifra es impresionante, nos podemos imaginar que con una única persona a bordo y en un circuito cerrado se podría mejorar significativamente, suponemos que son cifras que Tesla tiene bien conocidas.

Elon Musk ya comentó en 2015 que este año sería posible llegar a los 965 kilómetros con las ruedas adecuadas. Con el coche actual piensa que se pueden superar los 1.000 kilómetros:

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4