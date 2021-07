El Plan MOVES III llega tarde: estas son las pocas comunidades autónomas donde ya se pueden pedir las ayudas al coche eléctrico

Las comunidades autónomas tenían hasta el pasado 14 de julio para activar las ayudas al plan MOVES III, pero únicamente seis han hecho su trabajo a tiempo. El plazo obligatorio marcado por el Gobierno ha vencido, pero ni la Comunidad de Madrid, ni Cataluña, ni otras 11 comunidades han activado todavía las ayudas de este plan para potenciar la venta de coches eléctricos con hasta 7.000 euros de subvención.

El anterior plan, el MOVES II, todavía está en vigor y no ha agotado sus fondos en todas las comunidades. Esto, junto al hecho que el plan MOVES III estará hasta 2023, ha provocado que múltiples comunidades hayan llegado más allá del plazo previsto como ya ocurrió en el pasado.

Este es el estado actual del plan MOVES III; unas ayudas que ya pueden solicitarse en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León y el País Vasco, además en la ciudad autónoma de Ceuta.

En qué comunidades está activo el plan MOVES III y cómo solicitar las ayudas

Más allá de que esté activo en unas comunidades y no en otras, es relevante saber que todos los particulares y autónomos que hayan adquirido un coche eléctrico desde el pasado 10 de abril podrán beneficiarse de los incentivos con carácter retroactivo. Sin embargo, hasta que los boletines oficiales de cada comunidad no publiquen estas ayudas, los ciudadanos de cada lugar no podrán recibirlas. Diferente situación es para las empresas, que sí deberán esperar a las comunidades.

Andalucía

Es la comunidad autónoma que más fondos recibe: 71,3 millones de euros. El pasado 13 de julio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se publicó la convocatoria del plan MOVES III, con una dotación de 67 millones de euros. Las solicitudes se podrán enviar a partir del 20 de septiembre de 2021 y permanecerán abiertas hasta agotar los fondos o, en su defecto, hasta el 31 de diciembre de 2023 que es cuando termina el plazo oficial.

A través de la web de la Agencia Andaluza de la Energía se pueden consultar los detalles del plan MOVES III.

Baleares

Fue la primera comunidad autónoma en activar el plan MOVES III. A finales de junio y con un presupuesto de 9,8 millones de euros, los ciudadanos de las islas vieron como su comunidad activaba las ayudas tanto para la compra de nuevos vehículos como para la infraestructura de recarga eléctrica. Desde el pasado 5 de julio está activa la solicitud, según se publicó en el BOIB.

Canarias

Con 18,3 millones de euros de presupuesto, el Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 14 de julio la convocatoria del plan MOVES III. Finalmente, la suma para estas ayudas ha sido aprobada por un importe de 15,85 millones de euros.

Castilla La Mancha

Con un presupuesto inicial de 17,2 millones de euros, Castilla La Mancha ha sido la última en cumplir el plazo. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha anunciado estas ayudas, que junto a las del MOVES II, suponen un total de 21,5 millones de euros destinados a subvencionar el vehículo eléctrico. "Con un máximo de hasta 7.000 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico; hasta 1.300 euros la de una motocicleta eléctrica y con hasta 9.000 para furgonetas eléctricas", como describe el gobierno autonómico de La Mancha.

Castilla y León

También sobre la bocina ha cumplido el plazo Castilla y León. Con un presupuesto total de 20,1 millones de euros, el BOCyL ha publicado la convocatoria de ayudas. Desde el próximo 15 de septiembre, los ciudadanos de la comunidad podrán solicitar estas ayudas, para las que se ha invertido un paquete inicial de 10 millones de euros, ampliables hasta los 17,45 millones de euros los próximos años.

El País Vasco

Con una dotación de 18,7 millones de euros, Euskadi publicó la convocatoria el pasado 5 de julio. A través de la web de Agencia Energética del Gobierno Vasco (EVE) podemos consultar los detalles de estas ayudas, que se podrán solicitar a partir del próximo 28 de septiembre. En concreto se ofrecerán 16,37 millones de euros, de los cuales 9 millones irán a parar a la subvención de la compra de vehículos eléctricos y 7,4 millones de euros para la implementación de la infraestructura de recarga.

Qué ocurre con el resto de comunidades autónomas

La segunda comunidad con mayor presupuesto es Cataluña, con 65,78 millones de euros. Según ha anunciado la Generalitat, a mediados de septiembre se publicará la convocatoria oficial. Cataluña informa que MOVES-2 sigue abierto y con presupuesto disponible.

En tercer lugar tenemos la comunidad de Madrid, con 57,1 millones de euros. Por el momento, Madrid no ha realizado movimientos en la convocatoria de las ayudas. Tampoco otras comunidades como Aragón, con un presupuesto de 11,2 millones; Asturias, con 8,5 millones; Galicia, con 22,7 millones o la Comunidad Valenciana, a quien corresponden 42,6 millones de euros.

Cuál es la cuantía de MOVES III

Para este plan MOVES III se han destinado 400 millones de euros iniciales en toda España, que serán ampliables hasta los 800 millones de euros en las comunidades con más demanda. Para acceder a las ayudas de este plan hará falta comprar un coche eléctrico de hasta 45.000 euros o de 53.000 euros en aquellos BEV de 8 o 9 plazas.

En el caso de comprar un coche de estas características se ofrecerán hasta 4.500 euros directos, ampliables hasta los 7.000 euros en caso de achatarramiento.

