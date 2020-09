Mercedes-Benz muestra en vídeo y funcionando Vision AVTR, su concepto de vehículo eléctrico más alucinante de todos

Cuando Mercedes-Benz nos mostró en el CES 2020 su concepto de Vision AVTR inspirado en la película 'Avatar' no esperábamos mucho más de ello. Es lo que son los conceptos, muestras de lo que se podría hacer en el futuro gracias a la plasmación de ideas. Estábamos equivocados, el fabricante ha hecho realidad este vehículo y nos muestra cómo es conducirlo por la calle con su hipnótico diseño y esas ruedas prácticamente surrealistas.

Los conceptos generalmente no salen de un stand en una feria tecnológica o presentación, sin embargo no ha sido así con el Vision AVTR. Este coche eléctrico de Mercedes-Benz, si bien no se producirá en masa, tiene una versión funcional con la que se puede circular. En el siguiente vídeo podemos ver cómo se imagina el fabricante aleman el coche del futuro:

Lo cierto es que por mucho que parezcan imágenes hechas por ordenador el vehículo es 100% real, esto hace que sea más increíble aún. No hay detalles de qué motor o cómo es internamente, parece parece ser que la mecánica de sus ruedas a modo de esferas funciona y también la consola sin volante.

Coche y conductor "fusionados"

Siguiendo con la idea de la película 'Avatar' y las máquinas de Pandora, Mercedes-Benz ideó un volante especial. En realidad no es un volante, sino más bien una especie de joystick sobre el que colocas la palma de la mano. A medida que desplazas la mano de un lado a otro el coche se mueve hacia los laterales o hacia adelante. Lo describen como un modo de "fusionar" al humano con la máquina.

Del diseño y su conexión con el conductor también merece la pena destacar sus curiosos alerones y las luces que trae. Los alerones de la parte trasera se mueven según el coche avance, frene o gire para mejorar su aerodinámica. Por otra parte tenemos las luces, azuladas como no podía ser de otra manera, que inundan el coche por todos lados y hasta en las ruedas. Indican en el vídeo que son parte de las emociones que expresa el coche.

El vídeo, que dura 13 minutos, nos muestra además otros aspectos del coche cómo pueden ser los materiales con los que ha sido construido. Mercedes-Benz también hace hincapié en cómo llegaron a la idea de usar los gestos de la mano para controlar el coche, o cómo el diseñador Alex Dang ideó el aspecto vehículo. Lamentablemente, al Vision AVTR puede que nunca lo veamos por las calles de una ciudad.

Vía | Mercedes-Benz