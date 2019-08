Un informático registró la matrícula 'NULL' para su coche y ahora debe miles de dólares en multas que le llegan por error

Las multas de tráfico son inevitables, de algún modo u otro a todos nos cae al menso una multa de vez en cuando por dejar el coche aparcado más tiempo de la cuenta. Un experto en seguridad informática con el apodo Droogie tuvo una idea para confundir al sistema de multas de Estados Unidos y así divertirse un rato. ¿El problema? La confusión se ha vuelto en su contra y ahora no para de recibir multas que ni siquiera le pertenecen a él.

Droogie, como informático que es, conoce el significado de 'NULL' en el entorno de la programación. Básicamente este término se utiliza para indicar que no hay un valor específico para algo que se requiere. Por ejemplo, si en un formulario web completamos todos los datos excepto el apellido, para la página web en el apartado del apellido colocará 'NULL' porque no tiene un valor específico dado. De hecho, ha ocurrido en la realidad. Pues bien, según ha explicado el informático en la conferencia DEF CON que se está celebrando estos días en Las Vegas, registró esta matrícula para su coche. Lo hizo por diversión, para dar a entender que él no tiene un valor. "Voy a ser invisible", bromeó durante su charla en el DEF CON, según recoge Mashable.

En California (y otros estados y países del mundo) es posible escoger un nombre personalizado para la matrícula.

Por otro lado, admitió que con esta matrícula también podía confundir de algún modo al sistema de multas de parking. Cuando el ordenador buscase su matrícula para registrar el incidente leería 'NULL'. Pero cuando tuviese que procesar esa matrícula no la entendería como una matrícula, sino como un valor no especificado. Es como ponerse una capa invisible para que el sistema no pueda reconocerte el coche. Si la matrícula es 'NULL' el sistema entiende que no se ha obtenido el número/nombre de la matrícula para poder proceder con la multa.

De querer ser invisible a recibir cientos de multas

Las cosas no salieron tan bien como Droogie había pensado. Por ejemplo, tuvo que renovar su abono anual de parking y cuando entró en la página web y colocó su matrícula la web simplemente no lo aceptaba, decía que faltan datos por rellenar en el formulario. Efectivamente, no reconocía la matrícula como un nombre válido.

El sistema de parkings mostrando el error al tratar de usar la matrícula 'NULL'.

Pero las cosas se complicaron más tarde. Cuando finalmente recibió su primera multa con la nueva matrícula y quiso pagarla descubrió que no era la única multa que tenía pendiente de pagar. El sistema había estado acumulando multas pendientes de pago de otros usuarios que no se habían podido procesar porque faltaba algún dato. En estos casos, parece ser que todas estas multas se asignaron a la matrícula 'NULL', porque a fin de cuentas no existe (o no debería existir) esta matrícula.

En el momento en el que el sistema pudo reconocer un usuario asignado a la matrícula 'NULL' ocurrió la magia: cientos de multas fueron a parar a Droogie. Más de 12.000 dólares pendientes de pago.

Las multas pendientes de Droogie por usar la matrícula 'NULL'.

Tras ponerse en contacto con la empresa que gestiona las multas de parking en California el propietario de la peculiar matrícula se ha librado de pagar todas estas mutas. El problema es que la empresa no va a cambiar su sistema para evitarlo en el futuro. Él por su parte tampoco va a cambiar su matrícula a pesar de que es la recomendación que le ha hecho la policía de Los Ángeles (Estados Unidos). Por ahora lleva acumulados aún 6.000 dólares en multas pendientes de pago.

Vía | @angeljimenez y Mashable

Imagen | John Matychuk