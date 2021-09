Ford ficha a Doug Field, máximo responsable del Apple Car y ex ejecutivo de Tesla: el coche de Apple de nuevo en la incertidumbre

Un de las personas más prometedoras para llevar el proyecto del Apple Car a buen rumbo, ha dejado la empresa. Doug Field, vicepresidente de proyectos especiales en Apple, pasará a formar parte de Ford como jefe de tecnología avanzada y sistemas integrados. Esto plantea de nuevo dudas sobre cómo está el desarrollo del secretísimo coche de Apple, que lleva rumoreándose más de siete años.

En un comunicado oficial de Ford, su CEO ha indicado que "Doug es uno de los líderes de ingeniería y diseño de productos más respetados del mundo y ha sido una fuerza impulsora detrás de productos innovadores en automóviles, tecnología y movilidad". Dentro de Ford se va a encargar de aspectos como la integración y validación, la arquitectura, la conectividad o las tecnologías punteras de los futuros vehículos de la compañía.

En su historial, Doug Field ha pasado por diferentes grandes empresas relacionadas con la automovilidad. comenzó su carrera en Ford de hecho, pero ha pasado por Segway, Tesla o Apple entre otras. En Tesla jugó un papel importante en el lanzamiento del Tesla Model 3. En Apple ha estado trabajando en dos temporadas distintas, la última desde 2018 hasta ahora como vicepresidente de proyectos especiales (a.k.a. el Apple Car).

Un revés para Project Titan

La relevancia de este fichaje es por las dudas que plantea el proyecto secreto de Apple para tener un automóvil propio. Durante años el proyecto ha sido un ir y venir de ejecutivos, cambio de planes y nuevas estrategias.

Desde 2018 Doug Fiel había liderado el proyecto para las operaciones del día a día, e informaba directamente a John Giannandrea, responsable de inteligencia artificial en Apple. Quien se va a encargar de ello ahora es una incógnita, aunque más aún lo es el por qué abandonar uno de los proyectos más prometedores del momento.

Los últimos rumores afirmaban que el Apple Car podría comenzar a producirse en maza a partir de 2024. Para ello Apple se aliará con algún fabricante de automóviles con experiencia en el mercado como puede ser Kia. Si estos planes siguen adelante o no es algo que no sabemos, pues no hay nada oficial al respecto. Lo único oficial es que Doug Field ha dejado el proyecto, creando así más dudas sobre cuál es el progreso actual.

