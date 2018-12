Elon Musk promete que en 2019 habrá un 100% de cobertura de supercargadores de Tesla en Europa

Los comentarios de Elon Musk en Twitter suelen tener miga, y el último de ellos no es una excepción: el fundador de Tesla ha prometido que en 2019 Europa tendrá cobertura total de supercargadores de Tesla.

Eso supone que según Musk los usuarios de Tesla estarán cubiertos "desde Irlanda hasta Kiev, y desde Noruega a Turquía". Buenas noticias para los propietarios de estos vehículos, desde luego... si es que se cumplen, algo que no ha sucedido en el pasado.

El comentario de Musk es el segundo que realiza recientemente en Twitter al hablar de su infraestructura de supercargadores. En Noviembre ya indicó que la capacidad de estos supercargadores se habría duplicado a finales de 2019, lo que haría que estas estaciones de carga estuvieran "en el rango de autonomía de entre el 95% y el 100% de la población de todos nuestros mercados activos".

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ