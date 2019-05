Los coches eléctricos e híbridos deberán hacer ruido: la UE obligará a tener un avisador acústico a partir de 2021

Seguro que os ha pasado. Estáis caminando tan tranquilos y de repente al giraros tenéis a un coche enfrente vuestro, pero como es eléctrico o híbrido y no hace ruido no os habéis dado cuenta. Lo que puede parecer un detalle menor no lo es tanto, ya que muchos viandantes están acostumbrados a guiarse por el sonido de los coches. Más si hablamos de peatones con problemas de visibilidad.

Para evitar atropellos y problemas por el hecho que estos coches no suenen, la Unión Europea ha decidido implementar como medida obligatoria que todos los coches híbridos y eléctricos vendidos a partir del 1 de julio de 2021 tengan que añadir un avisador acústico.

Marcas como Nissan o Jaguar ya lo añaden en sus nuevos coches eléctricos e híbridos

Hasta la fecha los fabricantes de coches no se habían puesto de acuerdo sobre implantar un sonido artificial como medio de aviso. Aún así, Nissan con su sistema 'Canto' o el Jaguar I-PACE sí añaden lo que se conoce como AVAS (Audible Vehicle Alert System).

Según describe Nissan, este sistema ha sido creado teniendo en cuenta el ruido de las ciudades y será perfectamente audible sin molestar a peatones, residentes y pasajeros. El avisador acústico varía su tono y frecuencia en función de si está acelerando, decelerando o dando marcha atrás.

La medida ha sido impulsada por organizaciones como Euroblind y ha sido aprobada por la Unión Europea según ha dado a conocer el medio alemán Emobilitaet. Los coches eléctricos e híbridos vendidos a nivel comunitario deberán implantar este avisador a partir de 2021, con un sonido similar al del motor convencional y una frecuencia que deberá encontrarse en un mínimo de 56 decibelios y un máximo de 75 decibelios, mientras se circule a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Una de las razones de esta medida es que diverso estudios tratados por la Comisión han comprobado que un peatón únicamente dispone de un segundo y medio para evitar un atropello de un coche eléctrico silencioso que esté a ocho metros y vaya a 30km/h.

Como ocurre con los sistemas actuales, el avisador cambiará de frecuencia hasta los 1600Hz para que las personas mayores también puedan escucharlo. El debate está servido, ya que muchos viandantes apuestan por una ciudad más silenciosa. Sin embargo la seguridad de los peatones es un valor importante y de ahí la implantación de esta medida, que deberá ser instalado en todos los modelos y no podrá desactivarse por parte del conductor.