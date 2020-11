BMW Motorrad Definition CE 04: la moto eléctrica de estética futurista que la firma alemana quiere traer a la ciudad

Por el momento sigue siendo un concepto, pero BMW promete que la versión comercial será prácticamente igual. En 2017, la firma alemana nos presentó el BMW Motorrad Concept Link, un scooter eléctrico de dos ruedas con un aspecto espectacular. Ahora, la compañía ha presentado la nueva BMW Motorrad Definition CE 04, una moto eléctrica que continúa la apuesta por esa nueva arquitectura y quiere postularse como la moto con el diseño más llamativo y moderno. Mucho más cercano a la realidad que no el Concept Link.

Con dos luces LED en forma de U y bordes afilados, la BMW Motorrad recuerda a alguna de las motos que vemos en películas de ciencia ficción. Esta estética futurista es muy habitual de encontrar en los conceptos que muestran los fabricantes, pero BMW avisa que apostará por trasladar esta estética a su modelo comercial.

Un concepto similar a la versión final, pero sin datos técnicos

Según explica BMW, la Definition CE 04 ofrece un asiento que queda suspendido y se ajusta desplazándolo hacia delante o hacia atrás. El compartimento inferior se abre por el lateral, mientras que el exterior quedará marcado por esa pintura blanca, con partes de textura granulada en color negro mate y franjas de color con un degradado naranja-rojo.

No sabemos si la versión final mantendrá estos tonos, pero viendo la evolución del concepto de la BMW Motorrad sí se aprecia que las líneas tan pronunciadas se quedarán.

Para conseguir este diseño, la diferencia está en la batería plana que incorporan las motos eléctricas, lo que permite nuevas formas y bajar el centro de gravedad.

BMW no se olvida de la parte conectada. La moto ofrecerá una pantalla de 10,25 pulgadas, la más grande en una scooter de su segmento. A través de este panel podremos recibir indicaciones de tráfico y comprobar la batería.

La moto eléctrica está pensada para la ciudad. Por el momento la compañía no ofrece datos técnicos de su autonomía, pero sí explican que está "pensada para aquellos que hagan unos 12 kilómetros al día".

La moto no estará sola: BMW también da detalles sobre la chaqueta

Junto con la moto, BMW explica las características de la chaqueta que podrá sincronizarse con el vehículo. Además de ser impermeable, transpirable y tener un aspecto similar al de la moto, esta chaqueta contará con guías de luz integradas en las mangas y en la zona trasera. La chaqueta cuenta además con sensores en la manga, que permitirán encender y cambiar de color la iluminación. Adicionalmente, el bolsillo interior de la parka permitirá cargar inalámbricamente el móvil.

Este BMW Motorrad Definition CE 04 será el sucesor del BMW C Evolution, aunque por el momento no se barajan fechas. Su estética futurista no deja indiferente, pero como ocurre siempre con los conceptos, habrá que ver cómo queda finalmente la versión comercial.

Más información | BMW