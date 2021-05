Tras el bloqueo del Ever Given, Egipto comienza la ampliación del Canal de Suez: será más ancho y más profundo

A finales de marzo un portacontenedores de 399,94 x 59 metros llamado Ever Given se quedó atascado en el Canal de Suez. Este enorme buque, uno de los más grandes de su categoría en el mundo, estuvo seis días bloqueando todo el tráfico marítimo y, por lo tanto, gran parte del comercio mundial. Esto puso sobre la mesa la necesidad de ampliar el canal, así que Egipto se ha puesto manos a la obra.

Y es que este sábado la SCA (Autoridad del Canal de Suez) comenzó las obras de ampliación del canal. Según ha explicado Osama Rabie, presidente de la SCA, las obras deberían completarse en un máximo de 24 meses. La idea es ampliar el tramo más al sur unos 40 metros y aumentar la profundidad de dicha sección entre dos y tres metros.

Más largo y profundo

Tal y como han explicado Rabie, "la importancia del proyecto de ampliación en curso es para elevar la eficiencia del canal y reducir el tiempo de tránsito de los barcos, además de incrementar el factor de seguridad de navegación en la región meridional del canal". Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, también ha confirmado que si bien la expansión del canal ya se estaba considerando, el caso Ever Given ha resaltado la urgencia del proyecto.

El proyecto, como indicábamos, se llevará a cabo en varias fases. La SCA prevé ampliar el tramo más al sur, que tiene unos 30 kilómetros de ancho, en 40 metros. Este va desde la ciudad de Suez hasta la zona de los Lagos Amargos. También está previsto aumentar la profundidad de este tramo de 66 a 72 pies (o lo que es lo mismo, de 20,11 metros a 21,94 metros).

Por otro lado, un segundo carril al norte del Gran Lago Amargo que se abrió en 2015 se ampliará en 10 kilómetros por el lado sur del lago, de forma que alcanzará los 82 kilómetros de longitud y permitirá el paso de más barcos. Posteriormente, se continuarán las obras para seguir ampliando el canal en hasta 30 kilómetros por la zona más meridional.

El objetivo, en última instancia, es evitar que vuelva a suceder lo ocurrido con el Ever Given. El portacontenedores bloqueó gran parte del comercio mundial y obligó a otros buques a tomar una ruta alternativa o bien a quedarse esperando. Actualmente el Ever Given, buque japonés con bandera panameña, se encuentra en plena disputa con la SCA, que reclama una compensación de 916 millones de dólares a los propietarios en concepto de daños y perjuicios.

Vía | Reuters