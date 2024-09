Embraer acaba de llevar sus populares aviones E2 al siguiente nivel: estrenarán un sistema de despegue automático

No es ningún secreto que la mayoría de los aviones de pasajeros que vuelan hoy en día tienen piloto automático. Este tipo de sistema aumenta la seguridad del vuelo al tiempo que alivia la carga de trabajo que debe realizar la tripulación, pero es incapaz de asumir todas las funciones humanas. Por ejemplo, los despegues de aeronaves comerciales siguen realizándose de forma manual. Ahora bien, tenemos razones para creer que esto último podría empezar a cambiar.

Embraer ha presentado el “E2 Enhanced Take Off System”. Este sistema de despegue automático promete, además de las ventajas ya conocidas, incrementar tanto el alcance como la capacidad de carga de los aviones. Dicho de otro modo, será posible transportar más pasajeros y volar distancias mayores, lo que supone dos grandes ventajas para las aerolíneas, que podrán abrir nuevos destinos manteniendo la misma combinación de aeropuerto y avión.

Aviones con mayor automatización

Cuando E2 Enhanced Take Off System está activado, los pilotos ya no tienen que hacerse cargo de la tarea de rotación. Embraer dice que el sistema en tan preciso que se opera en márgenes de ascenso más cercanos al óptimo, lo que permite al avión recorrer una menor distancia en la pista y despegar antes, en comparación con realizar un despegue de manera completamente manual. Además, aborda un tipo de evento conocido como “tailstrike”.

Cuando hablamos de tailstrike estamos haciendo referencia a un evento en el que la cola del avión golpea la pista. Esto se produce generalmente durante el despegue, aunque también puede presentarse durante el aterrizaje. E2 Enhanced Take Off System, como podemos ver, es muy prometedor, pero los pilotos deben mantener sus manos en los controles durante su funcionamiento para tomar el control en caso de emergencia.

A lo largo de los últimos años hemos visto a varios aviones despegar y aterrizar sin pilotos a bordo, pero todo parece indicar que todavía estamos lejos de ver aviones de pasajeros funcionando de manera autónoma. Luís Carlos Alfonso, vicepresidente senior de ingeniería y desarrollo tecnológico de Embraer, le dijo a CNN: “Solo estamos agregando una fase, que es la fase de despegue, donde ahora se puede tener el piloto automático activado”.

E2 Enhanced Take Off System llegará como una característica de sus aviones de pasajeros E-190-E2 y el E-195-E2, que en 2018 estrenaron motores, alas y aviónica. El sistema de despegue automático se encuentra ahora en etapa de pruebas y se espera por la aprobación de las autoridades locales para su implementación a partir de 2025 en tres aeropuertos. London City en Inglaterra, Florencia en Italia y Santos Dumont en Brasil.

Imágenes | Embraer

