Samsung lo tiene clarísimo: ninguna tecnología podrá con el microLED en televisores

La típica respuesta es "tenemos diferentes televisores para cada tipo de usuario", pero en el caso de Samsung sorprende lo claro que tienen cómo se sitúan las distintas tecnologías. Durante el reciente Samsung Summit 2023 hemos aprovechado para conocer la Samsung S95C con panel QD-OLED y los nuevos Neo QLED 8K, así como para hablar con Nathan Sheffield, 'Head of TV & Audio' de Samsung en Europa.

Para este 2023, el fabricante surcoreano trae más tecnologías que nunca, en lo que se percibe como una demostración de poderío en televisores. Las siglas pueden llegar a confundir ya que tenemos desde el MiniLED hasta los nuevos OLED con puntos cuánticos que prometen mucho más brillo, pasando por los Neo QLED, que Samsung los coloca en lo más alto. Pero si tenéis que recordar solo una tecnología, quedaros con la siguiente: MicroLED.

MicroLED es una tecnología de futuro, pero todavía no es el presente. De hecho, durante el evento de presentación en Europa de sus televisores no tenían ningún modelo. Aún así, cuando preguntamos a Sheffield por cuál es su innovación favorita del año se queda con los MicroLED.

Una tecnología para conquistarlas a todas

En primer lugar su respuesta es más clásica, con la explicación de que "lo importante es el colectivo y tenemos el catálogo más completo del mercado". Pero cuando le pedimos que elija solo un producto, su mente se va a los MicroLED:

"El producto que más me gusta está en lo más alto de nuestra línea. Creo que si miras MicroLED y el potencial que tiene para el futuro, te da realmente una perspectiva de hacia donde va la industria a largo plazo. ¿Y por qué eso me emociona? Porque es una innovación, porque reúne lo mejor de todo. Lo mejor en resolución, lo mejor en contraste, en calidad de color... y además puedes ponerlo en cualquier tamaño. Creo que es una tecnología realmente ilimitada."

El MicroLED es similar al OLED en cuanto a que es una tecnología donde cada píxel emite su propia fuente de luz, lo que permite un nivel de contraste y una profundidad de negros perfecta. Al final el televisor puede elegir "apagar" cada uno de los píxeles.

¿Cuál es la diferencia entonces? Mientras el OLED es orgánico, el MicroLED es inorgánico, lo que permite exponer el material a unos mayores niveles de estrés. Es decir, un mayor brillo.

Otro aspecto del MicroLED que puede cambiar por completo la industria de los televisores es que es modular. Ahora se ofrece en determinados tamaños, pero pueden acoplarse para producir televisores más o menos grandes. Imaginemos que compramos un televisor de 55" y queremos más adelante transformarlo en un 85". Con el MicroLED técnicamente será posible sin tener que comprar todo de nuevo.

La inorgánica tecnología MicroLED permite controlar individualmente los diferentes píxeles.

La pregunta del millón no es tanto sobre sus ventajas, sino cuándo estarán disponibles para comprar al mismo nivel que el resto de tecnologías insignia. Y aquí la respuesta es menos entusiasta.

"Hemos dado un largo recorrido, de las 146 pulgadas hemos reducido a las 76 de este año. Y tenemos ya 63 y 50. Ya tienen un tamaño apropiado para las casas normales. El precio óptimo también ha bajado significativamente, aunque hay todavía camino para que sean accesibles", reconoce Sheffield.

Sin atreverse a dar un marco de tiempo concreto, desde Samsung explican que tampoco será el año que viene cuando la tecnologia MicroLED pueda ofrecerse a precios equivalentes a los QD-OLED. ¿Por qué es tan cara esta tecnología?

"En el proceso de fabricación vemos cada LED individual con el microscopio. Luego debe colocarse en una placa de manera individual con un controlador por cada uno. Es una tecnología muy especial que tiene unos beneficios en la imagen excepcionales, pero como con cualquier innovación, hay que refinar el proceso. Hace falta construir la economía de escala que nos permita reducir el precio. Estamos todavía en una etapa muy temprana, pero ya estamos viendo todo el potencial que tiene, por ahora en el espacio B2B. Aunque por supuesto, la intención es llevarlo a los hogares de los consumidores".

Para qué esperar cuando los televisores de 2023 se ven así

A falta de MicroLED, Samsung tiene dos buques insignia en televisores. El primero es el Samsung QN900C Neo QLED 8K, con panel Mini LED y procesamiento de 14 bits. Su "true flagship TV", como la describen. También esta el modelo 4K QN95C, que cuenta con el doble de zonas de retroiluminación que el modelo de 2022.

En segundo lugar está la nueva Samsung S95C con panel QD-OLED. Su "best OLED TV", que no su mejor tele. Está ya disponible para reservar en España en 77", 65" y 55", aunque lamentablemente durante el evento de presentación no era un producto final y no os podemos comentar nuestras impresiones.

Por el momento, Samsung coloca su televisor Neo QLED por encima del QD-OLED.

Entre una y otra, Sheffield no es tan contundente como sí lo es con el MicroLED: "hay que tener en cuenta el escenario donde veas la tele, por ejemplo si estás en una habitación iluminada". Desde su equipo intentan anticipar cómo ven los usuarios el televisor, algo que impacta en muchos factores más allá de la calidad de imagen.

Uno de ellos es la energía consumida. En respuesta a la nueva regulación de Europa, explican que el estudio para esa normativa se hizo con televisores antiguos de entre 2012 a 2017. Modelos como el Q900 de 65" consumen menos de 300W. Aún así, Samsung dispone de un modo de imagen ECO, que reduce el consumo y brillo. "Estamos constantemente buscando cómo optimizar el consumo de nuestros televisores", apunta Sheffield. Sea o no impulsado por la nueva regulación, lo cierto es que este asunto energético cada vez ocupa una parte más grande del discurso de la compañía.

Otra batalla de Samsung es por el 8K. "Soy optimista", comenta. "Tenemos una serie de razones, aunque no es solo el 8K por el 8K. La resolución es únicamente una parte de la ecuación". Más allá, desde Samsung explican que la "Asociación 8K cada vez cuenta con más miembros. Somos 33, entre ellos Google, Amazon Prime Video o Roku. Estamos viendo que la producción se está acelerando". Cuentan que hay más de 2.400 canales de Youtube dedicados al contenido 8K y que la llegada de las nuevas RTX de NVIDIA se esta notando. Curiosamente, si las MicroLED de Samsung tienen una debilidad es que por el momento no ofrecen resolución 8K en sus tamaños pequeños.

Pero no es ninguna tecnología ni tendencia el aspecto que Sheffield elige para lanzar su predicción de cara al futuro. "SmartThings es lo que creo que va a marcar el futuro. El televisor irá más allá de ver la tele. Tendremos una experiencia sin fricción con el móvil y el resto de productos. Y eso va a cambiar la experiencia de consumo".

2023 apunta a ser un año espectacular en televisores, pero lo mejor es que hay una tecnología en el horizonte que tiene numerosos argumentos para dar un golpe encima de la mesa.

Imagen: Samsung