Philips sube la apuesta con la tecnología MiniLED y HDMI 2.1: todos los detalles acerca de sus televisores OLED y LCD LED para 2021

El año pasado la interfaz HDMI 2.1 tuvo una presencia discreta en el mercado. Solo LG nos ofreció soporte completo de esta norma en un abanico amplio de teles, y Samsung y Sony coquetearon discretamente con ella en algunas de sus propuestas. Afortunadamente, este año sí va a ser el de la consagración de HDMI 2.1. Philips acaba de presentar la gama de televisores que colocará en las tiendas en 2021, y, afortunadamente, varios modelos van a implementar completamente esta norma en al menos dos puertos HDMI. Y sin recortar la velocidad de transferencia.

No obstante, las novedades no acaban aquí. Además, esta compañía ha dado a conocer dos televisores con tecnología MiniLED que pasarán a la cúspide de su gama con panel LCD, uniéndose en su apuesta por esta tecnología de retroiluminación a Samsung, LG, Hisense y TCL. Afortunadamente Philips mantiene su apuesta por un soporte completo de los formatos HDR más utilizados en toda su gama, y algunos modelos estrenan una revisión del procesador de imagen P5. Sobre el papel los nuevos televisores de esta marca prometen, y aquí tenéis todos los detalles.

En la gama OLED entran con fuerza tres modelos con HDMI 2.1

El modelo insignia de la familia OLED de Philips este año es el OLED+ 935, un televisor equipado con la implementación más ambiciosa de la tecnología Ambilight, la que utiliza cuatro lados de iluminación; un procesador de imagen P5 Dual que se responsabiliza de ejecutar los algoritmos de procesado más avanzados que tiene Philips actualmente, y también con una barra de sonido afinada por Bowers & Wilkins y con topología 3.1.2.

Los modelos OLED 856, 806 y 706 nos ofrecen soporte HDMI 2.1 completo en los puertos 1 y 2

El modelo OLED+ 935 pinta bien, pero para muchos usuarios posiblemente va a ser más atractivo el OLED 856. Especialmente para aquellos que quieren utilizar su televisor, además de para ver cine, para jugar. Y es que este último incorpora conectividad HDMI 2.1 completa en los puertos 1 y 2. Y esto significa que además de habilitar una velocidad de transferencia de 48 Gbps nos permite utilizar las tecnologías VRR y ALLM. Además, al igual que los demás televisores presentados hoy, procesa contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG.

OLED+ 935 OLED 856 OLED 806 OLED 706 OLED 705 PANEL OLED 4K UHD de 10 bits OLED 4K UHD de 10 bits OLED 4K UHD de 10 bits OLED 4K UHD de 10 bits OLED 4K UHD de 10 bits RESOLUCIÓN 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos TAMAÑOS DISPONIBLES 48, 55 y 65 pulgadas 55 y 65 pulgadas 48, 55, 65 y 77 pulgadas 55 y 65 pulgadas 55 y 65 pulgadas FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 1080p/120 Hz y 4K/60 Hz 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/60 Hz AMBILIGHT 4 lados 4 lados 4 lados 3 lados 3 lados PROCESADOR DE IMAGEN P5 Dual P5 de 5ª generación P5 de 5ª generación P5 de 5ª generación P5 HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG SISTEMA OPERATIVO Android TV 9 Android TV 10 Android TV 10 Android TV 10 Android TV 9 HDMI 2.1 (VRR Y ALLM) Solo ALLM y eARC Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) Solo ALLM y eARC CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 SONIDO Dolby Atmos y DTS

Barra de sonido 3.1.2 de Bowers & Wilkins Dolby Atmos y DTS

Topología 2.1 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.1 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.1 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.1

El modelo OLED 806 comparte muchas de las características presentes en el superior OLED 856. Al igual que este último implementa la norma HDMI 2.1 completa en los puertos 1 y 2, procesa contenidos en los formatos HDR más populares e incorpora la 5ª generación del procesador de imagen P5. Y también la tecnología Ambilight de 4 lados. Ambos televisores nos proponen Android TV 10. La información técnica que ha compartido con nosotros Philips no recoge cuál es la diferencia entre los modelos OLED 856 y OLED 806, por lo que dado lo mucho que se parecen y la certeza de que este último será más barato no cabe duda de que nos interesará seguirle la pista.

Los dos televisores OLED restantes son los modelos 706 y 705. El primero ha heredado algunas de las características presentes en los más ambiciosos OLED 856 y 806, como el procesador de imagen P5 de 5ª generación, la presencia de Android TV 10 y la implementación completa de la norma HDMI 2.1 en los puertos 1 y 2. El modelo 705 viene con Android TV 9 y sin HDMI 2.1, aunque también procesa todos los formatos HDR. Ambos televisores incorporan la versión de Ambilight con tres lados de iluminación.

La tecnología MiniLED y la interfaz HDMI 2.1 reformulan la gama con panel LCD

Como os hemos adelantado en los primeros párrafos de este artículo, Philips ha presentado dos nuevos televisores LCD con retroiluminación MiniLED. El más ambicioso de ellos, el modelo MiniLED 9636, incorpora un panel VA retroiluminado por una matriz de 9636 pequeñísimos diodos LED organizados en más de 1000 zonas sobre cuya atenuación se puede actuar de forma independiente. Su capacidad máxima de entrega de brillo será superior a los 1500 nits, y, además, implementa la norma HDMI 2.1 completa en los puertos 1 y 2 y tiene la versión de la tecnología Ambilight de 4 lados. Sobre el papel podría ser un televisor muy atractivo tanto para cine como para videojuegos.

Los modelos MiniLED 9636 y MiniLED 9506 apuestan por una matriz de retroiluminación miniLED que, en teoría, debería tener un impacto profundo y positivo en su calidad de imagen

El otro modelo que también apuesta por esta tecnología de retroiluminación, el MiniLED 9506, tiene esencialmente las mismas características del MiniLED 9636: Android TV 10, un procesador de imagen P5 de 5ª generación, HDMI 2.1 completo en los puertos 1 y 2, Ambilight de cuatro lados... A priori la única diferencia entre ambos televisores reside en la complejidad de la matriz de retroiluminación MiniLED, que posiblemente será mayor en el modelo 9636, y en el sonido (el 9636 tiene una mayor capacidad de entrega de potencia).

MINILED 9636 MINILED 9506 9206 THE ONE 8506 7906 7506 PANEL LCD 4K UHD de 10 bits con retroiluminación MiniLED LCD 4K UHD de 10 bits con retroiluminación MiniLED LCD LED 4K UHD de 10 bits LCD LED 4K UHD de 10 bits LCD LED 4K UHD de 10 bits LCD LED 4K UHD de 10 bits RESOLUCIÓN 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos TAMAÑOS DISPONIBLES 65 y 75 pulgadas 65 y 75 pulgadas 55 y 65 pulgadas 43, 50, 58, 65, 70 y 75 pulgadas 43, 50, 55, 65, 70 y 75 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/120 Hz 1080p/120 Hz y 4K/60 Hz 1080p/120 Hz y 4K/60 Hz 1080p/120 Hz y 4K/60 Hz AMBILIGHT 4 lados 4 lados 4 lados 3 lados 3 lados No PROCESADOR DE IMAGEN P5 de 5ª generación P5 de 5ª generación P5 P5 Pixel Plus Ultra HD P5 HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG SISTEMA OPERATIVO Android TV 10 Android TV 10 Android TV 10 Android TV 10 Android TV 10 Saphi HDMI 2.1 (VRR Y ALLM) Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) Sí (HDMI 2.1 completo en dos puertos) VRR y ALLM en dos puertos (pero no 48 Gbps) VRR en dos puertos (pero no ALLM ni 48 Gbps) VRR y ALLM en dos puertos (pero no 48 Gbps) CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11n y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11n Single Band SONIDO Dolby Atmos y DTS

Topología 3.1.2 Dolby Atmos y DTS

Topología 3.1.2 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.1 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.0 Dolby Atmos

Topología 2.0 Dolby Atmos y DTS

Topología 2.0

El siguiente modelo en el escalafón es el 9206, un televisor LCD que, aunque no se apoya en un esquema de retroiluminación MiniLED, implementa la norma HDMI 2.1 completa en los puertos 1 y 2, y también tiene Ambilight de cuatro lados y Android TV 10. Eso sí, su procesador de imagen es un poco menos avanzado que el de los modelos MiniLED y tiene un sonido algo menos ambicioso.

Otro modelo con panel LCD en el que merece la pena que nos detengamos un momento es el The One 8506, que, aunque carece de retroiluminación MiniLED, implementa las tecnologías VRR y ALLM en los puertos HDMI 1 y 2. La versión de Ambilight que nos propone es la de tres lados, y apuesta por Android TV 10. No obstante, lo que le permite desmarcarse con más claridad de los demás modelos con panel LCD LED de esta marca son su sonido y su diseño, en el que destaca una peana central muy estilizada y bastante original.

Philips OLED, MiniLED y LCD LED para 2021: precio y disponibilidad

Philips aún no ha anunciado qué precio tendrán sus nuevos televisores OLED y LCD LED, pero ha confirmado que comenzarán a llegar a las tiendas durante el próximo mes de mayo. Todos los modelos estarán disponibles no más allá del mes de agosto.

