Panasonic renueva su apuesta OLED con el nuevo EZ1000: sin curvas y con HDR

La tecnología LCD todavía tiene mucho que decir en el segmento de los televisores, pero cada vez son más las empresas que apuestan por las ventajas que ofrecen los paneles OLED de LG Display como es el caso de Panasonic, que ya estrenó su primer televisor OLED, el 65CZ950, a finales de 2015. Ahora la compañía japonesa vuelve a la carga con un nuevo y mejorado OLED que renuncia a la curva y suma la tecnología HDR.

Panasonic ha elegido el marco de la feria CES para presentar oficialmente el nuevo OLED 4K Pro HDR EZ1000, un televisor de gama alta con los últimos avances de imagen que pudimos ver en acción en la fábrica de Panasonic en Pilsen a principios del pasado mes de diciembre. 65 pulgadas, resolución 4K, HDR y barra de sonido integrada en la base son algunos de sus argumentos. Así es la nueva propuesta de Panasonic en el creciente segmento OLED.

El OLED se abre camino

Actualmente, LG Display es el único proveedor de paneles OLED para marcas como Panasonic

El despliegue de los televisores OLED está siendo un proceso lento por varios motivos, pero poco a poco se van sumando más modelos a la oferta de esta tecnología. Uno de los factores que frena su avance es su elevado precio en comparación con el de los LCD tradicionales.

Además, los LCD han mejorado mucho en términos de calidad, lo que hace que la transición al OLED no sea tan necesaria. Sin embargo, se espera que en 2017 las marcas empiecen a apostar de forma más contundente por esta tecnología y Panasonic nos trae uno de los primeros frutos de este cambio.

Panasonic deja claro que su intención es seguir apostando por el OLED con un televisor que apunta muy alto

Como decíamos, la marca ya se estrenó con esta tecnología hace poco más de un año y, aunque el LCD sigue siendo el protagonista de la mayoría de modelos de su catálogo, Panasonic deja claro que su intención es seguir apostando por esta tecnología con un televisor OLED que apunta muy alto.

Saltando los obstáculos del OLED

La propuesta de Panasonic se centra en solventar uno de los problemas más comunes de las pantallas OLED y clave en la integración del HDR: el nivel de brillo. En el caso de paneles LCD, el estándar de reproducción HDR dice que el pico máximo de brillo debe alcanzar al menos los 1.000 nits, mientras que en la OLED debe estar al menos en 540 nits.

Si nos fijamos en las características de la nueva OLED de Panasonic, el brillo se sitúa en torno a los 800 nits, una cifra que sobrepasa holgadamente ese mínimo que marca la industria. Para ejemplo tenemos el modelo del año pasado, cuyo nivel de brillo se queda en 450 nits.

Paul Williams, responsable de la división de marketing de Panasonic, muestra el prototipo del nuevo televisor OLED durante nuestra visita a Pilsen

Por otro lado, la profundidad de los negros es una de las principales ventajas de los paneles OLED frente a los LCD, pero al mismo tiempo supone un problema a la hora de reproducir detalles en las zonas más oscuras. Panasonic salva este escollo con el procesado del chip Studio Color HCX2.

Panasonic se ha centrado en resolver los problemas habituales de los OLED: aumentar el nivel de brillo y conservar el detalle en las zonas más oscuras

Durante nuestra visita a la fábrica de Panasonic en República Checa pudimos ver en acción un prototipo del nuevo modelo y, efectivamente, conseguía mantener el detalle en las zonas de mayor oscuridad, siempre comparado con el modelo anterior.

Otro inconveniente que deriva de la profundidad de los negros en las OLED es que algunos paneles tienden a generar una dominante magenta al observarlos en habitaciones iluminadas. Panasonic resuelve este problema con el filtro 'Absolute black', el cual además ayuda a minimizar los reflejos de las posibles fuentes de luz.

Pero la diferencia entre el brillo máximo y el negro puro no es el único requisito para el HDR, el color también es muy importante y, según Panasonic, el EZ1000 consigue reproducir un 98% del espacio de color DCI frente al 90% del modelo anterior.

Además, han incluido algunas opciones específicas como la posibilidad de subir un perfil de color personalizado y la compatibilidad con los ajustes de calibración ISF y Portrait Displays CaiMAN, aunque son funciones que no están pensadas para el usuario medio.

Con respecto al contenido, el televisor es compatible con el estándar Hybric Log Gamma HDR, imprescindible para la reproducción de contenidos HDR, los cuales se espera que empiecen a llegar a lo largo de este mismo año a las distintas plataformas.

El sonido como protagonista del diseño

Como decíamos, en nuestra visita a la planta de Panasonic en Pilsen pudimos ver el nuevo OLED de la marca en funcionamiento. Sin embargo, al tratarse de un prototipo, no vimos cual sería su diseño definitivo, pero sí sabíamos que el sonido ocuparía un lugar especial en su apariencia.

Panasonic apuesta por un diseño que quiere simular que la pantalla está flotando al sujetarse solamente en un punto en el centro de la base. La propuesta es original, aunque no parece compatible con sujetar el panel en la pared.

La base es bastante aparatosa, pero tiene un motivo y es que hace las veces de barra de sonido. Esta pieza alberga 14 unidades: ocho woofers, cuatro altavoces de medios y dos tweeters para agudos, además de un radiador pasivo.

Software: Firefox OS, la asignatura pendiente

Uno de los puntos débiles de la primera OLED de Panasonic fue que no apostaba por Firefox OS, el sistema al que la marca se pasó hace un tiempo, si no que seguía integrando Smart Viera, la plataforma anterior.

Panasonic ha corregido el error en este modelo, pero a pesar de ello el software sigue siendo una asignatura pendiente. La plataforma de Smart TV fue uno de los aspectos que pudimos probar in situ durante nuestra visita a la fábrica de la marca y nos dejó bastante fríos, sobre todo después de ver un hardware del nivel de este equipo.

Firefox OS estrena la creación de carpetas o el botón My App, novedades muy básicas que no sorprenden

Con todo, hay algunos cambios, aunque no esperes grandes novedades. La más importante es la opción de crear carpetas en la pantalla de inicio para poder agrupar iconos. Además, el mando a distancia cuenta con el botón My App para poder acceder a una app favorita con un solo toque. También se ha actualizado el reproductor integrado para soportar el estándar HDR10 e Hybrid Log Gamma.

Se espera que la Panasonic EZ1000 esté disponible en Europa a partir de junio de este año, aunque de momento no hay información sobre su precio. No obstante, viendo las características de las que presume y conociendo el precio del modelo anterior, seguro que se plantará en varios miles de euros. En definitiva, un televisor de gama alta para los amantes de la mejor calidad de imagen, pero no para todos los bolsillos.

En Xataka | Los televisores OLED serán mucho más brillantes en 2017: LG prepara una nueva estructura de píxeles