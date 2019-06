Cuando las smart TV no son tan 'smart': Samsung nos explica cómo pasar un antivirus a sus teles cada pocas semanas

Los televisores (teóricamente) inteligentes de los fabricantes nos hacen la vida un poco más fácil ofreciendo acceso a diversas aplicaciones y servicios que enriquecen la experiencia multimedia, pero también introducen nuevos riesgos para nuestra seguridad y la privacidad.

Lo confirma Samsung, que de hecho explica cómo los usuarios deberían escanear sus smart TV para evitar potenciales amenazas de malware. El problema es que debemos hacer ese proceso manualmente, algo que no es precisamente demasiado 'smart' y que complica la experiencia a usuarios sin un perfil algo más técnico.

Esa era precisamente una de las quejas de los usuarios de Twitter que respondían al anuncio que la empresa hacía en esta red social. "¿Por qué no hacer que la tele lo haga automáticamente y de forma periódica?".

Scanning your computer for malware viruses is important to keep it running smoothly. This also is true for your QLED TV if it's connected to Wi-Fi!



Prevent malicious software attacks on your TV by scanning for viruses on your TV every few weeks. Here's how 👇 pic.twitter.com/7hWUfJwy1K