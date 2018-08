Samsung Galaxy Tab S4: menos marcos, más batería y más almacenamiento para el nuevo y "alargado" tablet de Samsung

Pensábamos que sería la otra protagonista del Umpacked del próximo 9 de agosto compartiendo S-Pen con el próximo Galaxy Note, pero los coreanos han tenido a bien anticipar la salida de su nuevo tablet para que ni eclipse ni quede eclipsada. A una semana de ese evento hemos conocido a la nueva Samsung Galaxy Tab S4, de la cual habíamos tenido algunos anticipos en forma de filtración.

La que hereda el testigo de la Samsung Galaxy Tab S3 da un salto en cuanto a pantalla y batería, renovándose por dentro también en cuanto a procesador y con unos marcos reducidos. Un tablet ligero y versátil que también incorpora por primera vez en este tipo de dispositivo soporte para Samsung DeX, y que no viene sola como veremos a continuación.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 Pantalla Super AMOLED de 10,5 pulgadas WQXGA 16:10 Resolución 2.560 píxeles x 1.600 píxeles Procesador Qualcomm Snapdragon 835 Octa Core (4 x 2.35 Ghz + 4 x 1.9 Ghz) RAM 4 GB RAM Memoria 64 GB (hasta 400 GB por microSD) Versión S.O. Android 8.1 Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE (Cat. 16): 4X4 MIMO / Wi-Fi: MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS + Glonass, Beidou, Galileo, compatibilidad con Samsung DeX Cámaras Trasera: 13 megapíxeles f/1.9. Frontal: 8 megapíxeles f/2.2 Dimensiones 49,3 x 164,3 x 7,1 milímetros Peso 482 gramos (Wi-Fi) / 483 gramos (LTE) Batería 7.300 mAh Precio oficial de salida Por determinar

Menos marcos para un tablet-touchpad

Como ya comentaron en Xataka Android al filtrarse parte de las que parecían las especificaciones del tablet, la Tab S4 pasa a la proporción 16:10, o lo que es lo mismo, a una pantalla más bien alargada y de mayor diagonal. Pero el salto cualitativo y no tan estético está en la resolución, pasando a ser de resolución QHD+.

Un panel que se integra en un frontal con los marcos bastante más reducidos si comparamos con la Tab S3. Algo que han conseguido en parte al eliminar el botón físico, ubicado previamente aquí y que ahora desaparece junto a la posibilidad de desbloquear el dispositivo con huella dactilar.

Con esta pantalla, mayor y más alargada, los de Samsung buscan favorecer la productividad y el uso de la multiventana, incorporando gestos como arrastrar y lanzar. También al incorporar el soporte para Samsung DeX, de modo que la Tab S4 puede ser un touchpad o teclado táctil al conectarla a un monitor externo.

Interiores de gama alta (conocidos) con más energía disponible

El motor que empujará consta de un procesador Snapdragon 835 con 4 GB de RAM, partiendo esta vez de los 64 GB de almacenamiento. Y todo se alimentará de una batería de 7.300 miliamperios/hora, un salto considerable de los 6.000 mAh de la Tab S3, con lo que se espera tener una autonomía mejor, o al menos compensar la mayor exigencia energética del panel.

Por supuesto, el S Pen acompaña a este nuevo tablet y también cambia su aspecto, como ya vimos en otras filtraciones. El puntero promete una experiencia más natural, buscando resultar útil a la hora de dibujar, escribir, traducir y más usos usándose como un bolígrafo convencional.

Habrá que comprobarlo en un análisis a fondo, así como las bondades en cuanto a software que nos muestran en el particular anuncio del producto (un vídeo), pero la compañía habla ya del rendimiento de la batería. Lo prometido son 16 horas de reproducción de vídeo, matizando que además cuenta con carga rápida.

Lo que también vimos con anterioridad es la funda oficial que puede acompañar a la S4, bastante similar a la que se lanzó para su antecesora. Así, la Book Cover Keyboard busca ofrecer una mayor comodidad de cara a los usuarios que busquen algo más aproximado a un ordenador sin tener que recurrir a la conexión de más dispositivos.

La pantalla promete mejorar la experiencia multimedia en cuanto a visualización, pero para salpimentar esto Samsung ha contado de nuevo con AKG para el sistema de sonido. Lo que tenemos en este tablet son cuatro altavoces calibrados por esta compañía, los cuales son compatibles con el sistema de sonido envolvente Dolby Atmos.

Otras novedades que vienen de la mano del Tab S4 están en las posibilidades del software. Por un lado está Samsung Flow, que es una especie de centro de control para dispositivos sincronizando actividades, notificaciones y taras, y por otro está SmartThings, que permite monitorizar y controlar funciones de otros dispositivos desde el tablet, como por ejemplo encender las luces.

Samsung Galaxy Tab A 10: una hermana menor, pero igual de grande

Tras la particular presentación de la Tab S4, Samsung se ha sacada un "one more thing" de la manga con otro nuevo tablet: el Samsung Galaxy Tab A 10,5. Un dispositivo con una pantalla de igual diagonal, pero que busca ser un producto para quienes busquen un tablet más básico.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 Pantalla 10,5 pulgadas WUXGA TFT LCD Resolución 1.920 x 1.200 píxeles Procesador Qualcomm Snapdragon 450 Octa Core (1,8 GHz) RAM 3 GB RAM Memoria 32 GB (hasta 400 GB con microSD) Versión S.O. Android 8.1 Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat. 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 4.2, GPS, Glonass, Beidou Cámaras Trasera: 8 megapíxeles. Frontal: 5 megapíxeles Dimensiones 260,0 x 161,1 x 8,0 milímetros Peso 529 gramos (Wi-Fi), 534 gramos (LTE) Batería 7.300 mAh Precio oficial de salida Por determinar

La Galaxy Tab A 10.5 mantiene diagonal y marcos reducidos, pero la resolución queda en FullHD+. Menos detalle pero también algo menos de consumo energético por esta parte, teniendo una batería de la misma capacidad que la de la Tab S4.

Es un dispositivo más enfocado al ámbito familiar y el entretenimiento y menos para resultar útil en el laboral, de hecho no hay aquí soporte de Samsung DeX. Con algo menos de RAM y un procesador inferior, la Tab A 10.5 mantiene la proporción 16:10 y tampoco monta altavoces calibrados por AKG, ofreciendo igualmente un audio envolvente según la marca.

Samsung Galaxy Tab S4 y Tab A 10.5, precio y disponibilidad

La compañía no ha dado detalles en ninguno de los productos en relación al precio de los distintos modelos y sus versiones, así como de la disponibilidad en cuanto a fecha y regiones. Así que estaremos atentos a los posteriores anuncios para ampliar esta información.

La Galaxy Tab S3 partió de los 679 euros, así que cabe esperar que la Tab S4 ronde los 700 euros. Y un precio menor para la Tab A 10.5, al tener especificaciones más básicas.

Toda la información e imágenes | Samsung