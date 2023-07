Las reparaciones del iPhone o del iPad son más complejas y caras que nunca. El motivo: la serialización

A Apple le gusta que las cosas se hagan de cierto modo. En el caso de las reparaciones, por ejemplo, defendió a capa y espada durante años que los ususarios acudieran a los servicios oficiales. Se lo ponía muy difícil a los técnicos independientes, y aunque otras empresas lo hacían igual de mal (o peor), el movimiento del Derecho a Reparar logró que la situación cambiara.

Apple mejoró (un poco). En noviembre de 2021 la compañía anunció que vendería piezas y recambios originales a los usuarios. El anuncio era positivo, pero su puesta en marcha dejaba bastante que desear. Ahora la empresa de Cupertino parece volver a las andadas.

Cuidado con reparar la pantalla de tu iPad. Según señalan en Forbes, el Apple Pencil de tu iPad Pro podría dejar de funcionar total o parcialmente si sustituyes la pantalla con una no oficial o incluso si la cambias por la de otro iPad.

"Serialización". Así se llama la práctica que consiste en bloquear ciertos componentes hardware que están ligados de forma unívoca a la placa base del dispositivo. Ricky Panesar, experto en reparaciones y fundador de iCorrect.co.uk, indicó que esta medida es cada vez más utilizada para hacer que las reparaciones sean más complejas y caras.

Baterías que no muestran su salud. Eso ya ocurría con las baterías cuando eran reemplazadas en los iPhone, como apuntaban en los foros de iFixit hace años. Las reparaciones oficiales no solo hacen uso de piezas originales y oficiales, sino que los técnicos de Apple "sincronizan" esa batería con el resto del móvil mediante software propietario de Apple para que todo funcione como si la batería fuera la que había sido integrada originalmente en el dispositivo.

El iPad comprueba si lo has reparado oficiosamente. Según Panesar, en recientes reparaciones de iPad Pro de 12,9" y en iPad de 11" de tercera y cuarta generación, al cambiar sus pantallas y probar a usar un Apple Pencil, el periférico no mostraba líneas rectas. "Los trazos no funcionan perfectamente", explicaba. Según sus pruebas, el iPad cuenta con un chip de memoria que "está programado para dejar funcionar el Pencil si la pantalla está conectada a la placa lógica original".

Más casos. En los foros de Reddit un usuario ya compartió esa misma experiencia tras comprar un iPad mini de 6ª generación. La pantalla del dispositivo había sido reparada recientemente, y su Apple Pencil, que funciona perfectamente en otro iPad, dibujaba líneas rectas diagonales irregulares. Las horizontales y verticales parecían no dar problemas, pero el comportamiento era desde luego incorrecto.

Francia está al tanto. El departamento de consumo en Francia (DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) lleva investigando el problema de la serialización desde diciembre de 2022.

"Apple está creando un monopolio". Panesar se queja de que este tipo de técnicas provocan que "tengas que ir a Apple para reparar tu dispositivo", y eso es importante porque "la diferencia de precio entre obtener una reparación de Apple frente a los talleres de reparación de terceros, que utilizan piezas originales de otros modelos rotos, es enorme".

De lo que dicen a lo que hacen. El teórico programa de reparación oficial de Apple, llamado "Reparaciones de autoservicio", planteaba una iniciativa interesante, pero las críticas a ese servicio son numerosas. Empresas afiliadas a dicho programa afirman que tanto los retrasos en el proceso como los altos precios de las piezas hacen casi imposible competir con Apple. En iFixit ya avisaban en diciembre de 2022 e indicaban que "Apple está redoblando su estrategia de emparejamiento de piezas, permitiendo sólo reparaciones muy limitadas y autorizadas por el número de serie. No puedes comprar piezas clave sin un número de serie o IMEI". Hay, por tanto, mucho margen de mejora para la iniciativa de este gigante.

