El regreso del iPod touch, nuevo iPad mini y hasta un servicio de juegos en streaming: las sorpresas que estaría preparando Apple

Estamos en la recta final del primer mes del año y ya están explotando los rumores de lo que estaría preparando Apple para esta primavera, ya que se rumorea que la compañía tiene planes de organizar una keynote para mostrar nuevos productos. ¿Qué nuevos productos? Pues se habla del regreso del iPod touch y nuevos iPad, incluido el regreso del mini, así como los AirPod 2 y hasta la esperada AirPower.

Pero eso no sería todo, ya que también se habla que este año será cuando Apple apueste en mayor medida en los servicios, por lo que podríamos ver el lanzamiento de la rumoreada plataforma de streaming de vídeo, en la que llevan algunos años preparando contenido exclusivo. Pero hoy surge un nuevo rumor, ya que, según Cheddar, Apple estaría preparando una nueva plataforma de streaming, pero ésta estaría centrada en videojuegos.

Repasemos cada uno de estos nuevos rumores.

Hace unos días Apple publicó la beta de iOS 12.2, en ella aparecen indicios de los AirPod 2 y, según el programador Steven Troughton-Smith, el código de la beta tiene pistas de cuatro nuevos iPad. Se trataría de dos con conexión WiFi y dos con capacidad de datos móviles, la diferencia es que uno sería la actualización del iPad de 9,7 pulgadas y el otro sería el iPad mini de quinta generación.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe