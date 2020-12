Vídeo Grupal de Amazon Prime Vídeo ya está disponible en España: ya podemos chatear mientras vemos los contenidos compatibles

A muchos nos gusta ver contenidos en streaming de manera "compartida" por así decirlo (y incluso lo hemos hecho anualmente con películas como 'Love Actually'), tirando de mensajería o redes sociales. Algo que quizás cobró más sentido durante las semanas de cuarentena y que Amazon supo aprovechar con su servicio de streaming, y ahora por fin llega a España la función Vídeo Grupal de Amazon Prime Video.

Es un servicio sin coste añadido a la suscripción de Amazon Prime que según la compañía llega ahora al país europeo tanto en el navegador como en la aplicación de Prime Vídeo. Lo que permite esta función es que al streaming se añade un chat para que los miembros del grupo puedan ir comentando sobre el mismo.

Hasta 100 usuarios comentando las últimas locuras en 'The Boys' o la acción de 'Jack Ryan' entre otras

Como decíamos, se trata de ver una película, serie o cualquier contenido que soporte esta nueva función mientras charlamos sobre el mismo (o lo que queramos) en la misma interfaz. De manera muy similar al chat en un directo de YouTube, pero invitando a quien queramos hasta un máximo de 100 personas.

De momento está disponible sólo en el navegador, aunque según la compañía llegará a las distintas aplicaciones. Dice Amazon también que los clientes de Prime podrán elegir "entre miles de títulos disponibles" en el catálogo del servicio, incluyendo producciones propias de cierto éxito como 'Fleabag', 'The Boys' o 'Tom Clancy´s Jack Ryan'. También lo vemos activo en 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'HANNA', 'Upload', 'Hunters', 'Troop Zero', 'The Big Sick' y 'Homecoming', entre otras.

Los participantes obviamente deben ser usuarios de Prime y en cada sesión habrá un anfitrión que invitará a los demás mediante un enlace. Es bastante sencillo, siendo éstos los pasos:

Buscar el contenido que nos interese. Si es compatible, nos aparecerá la opción de Vídeo grupal. Al darle a este icono aparecerá una interfaz en la que deberemos indicar qué nombre queremos tener en el chat. Tras esto ya aparece el contenido y a la derecha una ventana de configuración en la cual se indica el enlace que podemos compartir y el chat en la otra pestaña. El anfitrión puede jugar, hacer una pausa y saltar para el grupo.

Lo hemos probado y funciona correctamente, aunque sólo en Chrome (en Safari no funciona). Habrá que esperar a que llegue a las apps, pero de momento ya podemos hacer nuestras quedadas online para ver series y películas de una manera más social, veremos si otros servicios empiezan a añadir funciones similares.