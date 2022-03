Tres películas de ciencia-ficción en streaming para todos los gustos y que vale la pena revisitar

De un clásico semi-desconocido de la ciencia-ficción de los años setenta a manos de uno de sus grandes visionarios a un blockbuster con efectos especiales espectaculares y que pasó desapercibido hace un par de años. Nuestra selección de películas de género disponibles en streaming son más variadas y para todos los gustos que nunca, y nuestro consejo es... que las veas todas.

'Géminis'

Estrenada en un momento muy complicado, a finales de 2019, todo el mundo parece haber olvidado esta película de taquilla semicatastrófica y que fue promocionada en su momento como el no va más de los efectos especiales. Lo cierto es que en esta historia de superasesinos clónicos la acción y el espectáculo no son revolucionarios, pero sí lo son los efectos que nos muestran a Will Smith encontrándose con una versión rejuvenecida de sí mismo... sobre todo porque a Smith lo hemos visto a menudo en películas de éxito desde muy joven. La sensación es muy curiosa y la película merece ser revisitada.

Puedes verla en Prime Video

'Disomnia'

De todas las películas de la variante "fin del mundo con limitaciones" (no se puede hablar, no se puede ver, etc.), esta es una de las más interesantes, una película de Netflix que ha sido algo olvidada. En ella lo que no puede hacer la gente es dormir, lo que garantiza catastróficas consecuencias en apenas unos días: quien sí puede es una niña que quizás guarde el secreto de la supervivencia de la humanidad, lo que arranca una carrera contrarreloj entre una criatura siempre adormilada y un montón de adultos absolutamente fuera de sí, como una versión apocalíptica de 'Alicia en el País de las Maravillas'.

Puedes verla en Netflix

'Naves misteriosas'

Debut en la dirección de Douglas Trumbull, el fundamental diseñador de efectos especiales cuya maestría nos brindó piezas clave del género como '2001: Una odisea en el espacio' o 'Blade Runner'. Esta película es uno de los clásicos de culto de la ciencia-ficción en los setenta y nos cuenta cómo en una estación espacial, el científico que mantiene con vida las últimas especies botánicas terrestres (Bruce Dern) recibe la orden de destruirlas.