Spotify lanza su nueva versión móvil gratuita: más música gratis basada en los gustos personales

Spotify acaba de anunciar su nuevo modo gratuito para móviles. Lo ha hecho en un evento de presentación que está teniendo lugar en Nueva York, donde han hablado de que la importancia que tienen para la empresa los usuarios gratuitos, por lo que han decidido actualizar una app móvil que llevaba cuatro años sin novedades.

Así como en los últimos tiempos Spotify ha ido mejorando y actualizando su aplicación Premium, la versión gratuita llevaba sin cambios desde 2014 hasta hoy. De ahí que por fin tengamos entre nosotros una nueva versión que llevaba semanas siendo rumoreada, y que le ofrecerá a los usuarios hasta 40 horas de música gratuita cada día basada en sus gustos personales.

Spotify ha anunciado que tiene 90 millones de usuarios en su modo gratuito

Durante su evento, Spotify ha asegurado que actualmente tiene 90 millones de usuarios gratuitos, y que gran parte de sus suscriptores premium actuales empezaron con la modalidad gratuita del servicio. De ahí la importancia a que siga apostando por ofrecer música gratis, y que haya conseguido llegar a acuerdos con las discográficas para mejorar su oferta.

Spotify ha dicho que ya no es sólo una empresa inmersa en el negocio de la música, sino que también están en el negocio del descubrimiento musical. Por eso, el modo Radio que teníamos hasta ahora desaparece, eliminan la reproducción aleatoria de canciones, y los usuarios gratuitos pasarán a poder disfrutar de varias listas de reproducción personalizadas según sus gustos personales.

40 horas de música gratis cada 24 horas

En el nuevo modo gratuito, los usuarios podrán escuchar cualquier canción que quieran tantas veces como quieran, siempre y cuando estas aparezcan en las nuevas listas de reproducción. Se trata nada menos que de las 15 playlist más populares del servicio, que ofrecerán un total de 750 canciones diarias. Eso quiere decir que los usuarios gratuitos tendrán cerca de 40 horas de música que se renovarán cada 24 horas.

Entre la las listas de reproducción están las Daily Mix, Descubrimiento Semanal, Radar de novedades y las de Top Hits diarios. Se trata de algunas de las más populares entre los usuarios, sobre todo las tres primeras por estar basadas directamente en los gustos personales. Además, las listas de reproducción podrás escucharlas en el orden que quieras y sin ningún tipo de corte.

Spotify también ha anunciado para los usuarios gratuitos algo a lo que ha llamado "Playlist asistidas". Se trata de un sistema de recomendaciones que utilizará todas las playlist que hayas creado, incluyendo sus títulos y canciones, para sugerirte canciones cada vez que hagas búsquedas para añadir un nuevo título a una lista de reproducción.

Por último, la empresa de streaming también ha anunciado un nuevo modo de poco consumo de datos, que hará que la reproducción de canciones consuma hasta un 75% menos de datos. Con esta función, los usuarios gratuitos tendrán una alternativa a las descargas de la modalidad de pago que les permita no fundirse su tarifa mensual en la reproducción de música cuando no tienen una WiFi a mano. De momento no han dado detalles sobre cómo funcionará exactamente.

También hay cambios en el aspecto de la aplicación

Todos estos cambios vendrán acompañados de un rediseño de la aplicación, con un aspecto más atractivo. También se le dará toda la importancia a la música recomendada en una nueva página de inicio, donde se te mostrarán todas las recomendaciones y listas de reproducciones disponibles.

La idea de la empresa es que cuando un usuario inicie Spotify, siempre tenga algo nuevo que descubrir en la primera pantalla sin tener que andar navegando por la aplicación. Vamos, que quieren simplificar al máximo la experiencia.

También habrá controles para seguir creando nuevas playlist además de las 15 que te ofrezca Spotify, según han dicho sin un tope máximo de listas. Para esto tendrán un modo de creación mejorado, y antes de añadir una canción a una playlist podrás ver más detalles sobre ella, saber el disco al que pertenecen, o escucharlas antes de agregarla.

En cuanto a los anuncios de la versión gratuita, estos seguirán siendo los mismos que ya estás escuchando. Ninguna campaña ha sido cancelada, seguirán siendo el motor del modo gratuito, y lo único que hará el rediseño es permitir a los usuarios escuchar las nuevas quince listas de reproducción personalizadas.

La nueva experiencia de Spotify Free empezará a llegar a los usuarios de todo el mundo durante las próximas semanas. La empresa no ha anunciado ninguna fecha oficial para el lanzamiento, por lo que estaremos atentos para avisaros en cuanto empiecen a desplegarla.

