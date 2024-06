Ya puedes contratar Movistar Plus+ mucho más barato seas del operador que seas

Movistar Plus+ baja su precio. Sí, has leído bien. Y la buena noticia es que lo hace para clientes de cualquier operador, lo que significa que, independientemente de con quién tengas contratada la fibra y el móvil, ahora podrás suscribirte a Movistar Plus+ por mucho menos dinero.

Y cuando decimos "mucho menos", no exageramos. La nueva cuota mensual es casi un 30% más barata que hasta ahora. En vez de 14 euros al mes que costaba hasta ahora, ya puedes tener Movistar Plus+ por sólo 9,99 euros al mes.

Movistar asegura que los contenidos y los canales siguen siendo los mismos, entonces, ¿qué se pierde por el camino? ¿Y qué ocurre con los usuarios que tienen contratado actualmente el servicio por 14 euros al mes? Vamos a tratar de responder esas y otras preguntas a continuación.

Nuevo plan de Movistar Plus+ por 9,99 euros al mes

El verano pasado, Telefónica dio un golpe sobre la mesa convirtiendo Movistar Plus+ en una OTT disponible para clientes de cualquier operador. Para ello, creó un paquete básico con más de 80 canales (tres de ellos exclusivos) y un amplio catálogo de contenidos bajo demanda.

Su precio era de 14 euros al mes para clientes de cualquier operador, salvo si eras de cliente de Movistar u O2, en cuyo caso podías beneficiarte de un descuento de 2 euros al mes que dejaba la cuota mensual en 12 euros. A partir de ahora, sin embargo, habrá un nuevo plan mucho más barato.

Movistar Plus+ acaba de actualizar sus precios de modo que, a partir de hoy, es posible suscribirse a la plataforma por 9,99 euros al mes. El servicio sigue siendo el mismo en contenidos y canales, la diferencia principal la encontramos en la calidad de transmisión.

Mientras que el plan de 14 euros al mes retransmite ciertos contenidos en calidad UHD/4K, el nuevo plan más barato no ofrece ningún contenido en UHD/4K. Podemos decir, por tanto, que actualmente existen dos planes de Movistar Plus+:

Movistar Plus+ "Premium": por 14 euros al mes con ciertos contenidos en UHD/4K. Con descuento de 2 euros al mes para clientes de Movistar y O2.

con ciertos contenidos en UHD/4K. Con descuento de 2 euros al mes para clientes de Movistar y O2. Movistar Plus+ "Estándar": por 9,99 euros al mes sin ningún contenido en UHD/4K y sin descuento seas del operador que seas.

Los clientes actuales del servicio que lo tengan contratado por 14 euros al mes pueden cambiarse al nuevo plan de 9,99 euros al mes desde su perfil de cliente o seguir manteniendo el actual si quieren seguir viendo algunos contenidos en 4K/UHD.

En cuanto a los ya clientes convergentes de Movistar y O2 que estuvieran pagando la cuota de 12 euros al mes, podrán seguir manteniendo el descuento si así lo desean o pasarse al nuevo plan. Si hacen esto último, perderán el descuento y pagarán los 9,99 euros, igual que el resto de clientes de cualquier operador.

