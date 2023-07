Ocho preguntas (y ocho respuestas) sobre la nueva televisión de Movistar para clientes de cualquier operador

Tras varios días de rumores y filtraciones, Telefónica ha anunciado hoy el relanzamiento de Movistar Plus+, que se convertirá en una plataforma de streaming abierta a todo el público, sean clientes de Movistar o de otro operador.

Este renovado servicio de televisión tendrá como eje de su oferta el canal lineal Movistar Plus+, que incluirá también algunos partidos de LaLiga y la Champions. Además, Movistar ha aprovechado la ocasión para retirar algunos canales y añadir otros nuevos.

¿Qué ofrece esta nueva OTT? ¿Cuándo estará disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ventajas tienen los clientes de Movistar sobre los clientes de otros operadores? ¿Qué ocurrirá con Movistar Plus+ Lite? A continuación, aclaramos todas estas dudas y más cuestiones sobre la nueva Movistar Plus+.

Cuándo estará disponible la nueva Movistar Plus+

El próximo 1 de agosto es la fecha elegida por Movistar para relanzar Movistar Plus+ como un nuevo y reforzado servicio de televisión. A partir de ese día, por tanto, cualquier usuario podrá contratarla en modalidad OTT.

Si eres cliente de miMovistar y tienes el paquete Esencial de televisión, tus contenidos se actualizarán automáticamente. Si eres cliente de Movistar sin televisión, podrás contratarla los canales habituales Movistar (tiendas, 1004 y movistar.es). Y si eres cliente de otro operador, podrás hacerlo a través de la web.

Qué contenidos ofrece en modalidad OTT

Asegura Movistar que, con este relanzamiento, quiere "potenciar su propuesta televisiva de entretenimiento, ficción y deporte". Por tanto, la nueva Movistar Plus+ incluye contenidos de todo tipo repartidos en 80 canales:

Cine : un estreno diario y una oferta cinematográfica que incluye largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplio catálogo de cine español, así como la ceremonia de los Oscar en exclusiva.

: un estreno diario y una oferta cinematográfica que incluye largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplio catálogo de cine español, así como la ceremonia de los Oscar en exclusiva. Series : además de todas las originales de Movistar Plus+, ofrece una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos en Estados Unidos.

: además de todas las originales de Movistar Plus+, ofrece una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos en Estados Unidos. Deportes: los mejores encuentros de las competiciones cuyos derechos tiene Movistar, como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España, Wimbledon y los Masters 1000.

los mejores encuentros de las competiciones cuyos derechos tiene Movistar, como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España, Wimbledon y los Masters 1000. Fútbol: un partido de LaLiga y uno de la Champions League cada

jornada.

un partido de LaLiga y uno de la Champions League cada jornada. Documentales, música y entretenimiento: producciones de marcas como BBC, programas exclusivos como La Resistencia, El Día Después o Ilustres Ignorantes, conciertos y grandes festivales.

producciones de marcas como BBC, programas exclusivos como La Resistencia, El Día Después o Ilustres Ignorantes, conciertos y grandes festivales. Canales de la TDT (nacionales y autonómicos).

(nacionales y autonómicos). Canales internacionales: de series y cine (FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood...), de documentales y estilo de vida (National Geographic, Historia, Canal Cocina,...), infantil (Nickelodeon, Baby TV...) y de información (BBC, CNN...).

Qué partidos de fútbol emitirá la plataforma

Como hemos comentado, Movistar Plus+ en su modalidad OTT ofrecerá a clientes y no clientes la posibilidad de ver un partido de LaLiga y un partido de la Champions cada jornada.

Esos encuentros, según Movistar, "se irán conociendo semanalmente y se seleccionarán en función del interés de las competiciones". Es decir, iremos conociendo qué partido podremos ver cada jornada a medida que avance el calendario, igual que ocurre con los partidos que se reparten Movistar y DAZN.

Filtraciones previas aseguran que, en el caso de LaLiga, nunca será un derbi o un Clásico, pero en la Champions League sí que podremos ver el mejor partido de cada jornada (aunque eso implique que no juegue ningún español).

En cualquier caso, los clientes de miMovistar podrán completar el servicio con el paquete Todo el fútbol para disfrutar de todos los partidos en ambas competiciones.

Qué canales llegan y cuáles desaparecen

El abanderado de esta nueva oferta televisiva será el nuevo canal lineal 'Movistar Plus+' (dial 7) que emitirá todas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions. ¿Alguien se acuerda de Canal+? Pues eso.

Sobre ese canal 'Movistar Plus+', nacerán cuatro canales temáticos

originales: 'Cine', 'Series', 'Música' y 'Documentales'. También se incorporan a la oferta 'Originales' y un canal pop-up cada mes, además de #Vamos, #Ellas Vamos y un canal de 'La Resistencia 24 horas'.

#0, que estaba en la cuerda floja desde hace tiempo, desaparecerá de la parrilla para dejar su lugar (el dial 7) al nuevo canal Movistar Plus+. También decimos adiós a los canales Estrenos, Estrenos 2 y Series 2.

Qué precio tiene para clientes y no clientes

Los clientes de miMovistar que tengan contratado actualmente el paquete Movistar Plus+ Esencial verán su programación reforzada automáticamente por el mismo precio: 11 euros al mes.

Cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial podrá contratar el nuevo servicio Movistar Plus+ por 11 euros al mes. El resto de clientes, sea cual sea su operador, también tendrá la opción de contratar Movistar Plus+ por 14 euros al mes y en modalidad OTT.

Qué ventajas tienen los clientes de miMovistar

Además de pagar 3 euros menos al mes (ahorrando 36 euros al año), pueden completar el servicio contratando paquetes premium adicionales, como Fútbol Total, Deportes Total o Ficción Total.

Asimimo, los clientes de miMovistar disfrutarán del descodificador UHD del operador, que evita el retardo y ofrece más calidad de imagen y sonido (es compatible con HDR y Dolby Atmos). También permite el acceso integrado al contenido de terceros como Netflix.

Dónde podremos ver la nueva Movistar Plus+

Todos aquellos que contraten Movistar Plus+ en modalidad OTT podrán verlo simultáneamente en dos dispositivos (móvil, tablet, ordenador, Smart TV...), ya sea vía app o a través de la web. También tendrán acceso a funcionalidades como el control del directo, la grabación o programación, o los últimos siete días.

Los clientes de miMovistar, como decíamos, podrán acceder a Movistar Plus+ como hasta ahora: tanto a través del descodificador, como desde un dispositivo. En este caso, se admite la reproducción simultánea en tres dispositivos dentro del hogar y en uno adicional fuera de casa.

Qué ocurre con Movistar Plus+ Lite y el paquete Esencial

El paquete Esencial de Movistar Plus+ -obligatorio hasta ahora para acceder al resto de paquetes- desaparece y será reemplazado por el nuevo servicio, que cuesta lo mismo (11 euros al mes) y ofrece más contenidos premium.

Movistar Plus+ Lite, la OTT que Telefónica lleva ofreciendo desde 2019 a usuarios de otros operadores por 8 euros al mes, deja de comercializarse. Todos aquellos que la tengan contratada podrán seguir disfrutando de ella a ese precio, pero la idea de Telefónica es acabar migrando a todos ellos a Movistar Plus+.

