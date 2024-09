El propio George Lucas cree que hay una película "mucho mejor que Star Wars", y puedes verla en Max

47 años después de su creación, 'Star Wars' sigue siendo un clásico indiscutible: da igual que haya sido reformulada en multitud de ocasiones, da igual que las últimas series y películas de las franquicias sufran de cierto desencuentro con los fans que quieren ver repetidas las bases originales de forma inmisericorde. La marca 'Star Wars' sigue siendo hoy tan valiosa como haca casi medio siglo, y George Lucas lo sabe.

Sin embargo, también él sabe reconocer que su obra se sitúa a los pies de clásicos indiscutibles, como '2001: Una odisea en el espacio', la obra maestra del género dirigida por Stanley Kubrick en 1968 que cambió para siempre el cine de ciencia ficción, y que puedes recuperar en Max y en Movistar Plus+. Sobre ella, Lucas habló en el documental monográfico 'Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001'.

Allí, Lucas dijo que "Stanley Kubrick hizo la película de ciencia ficción definitiva, y va a ser muy difícil que alguien venga y haga una película mejor, en lo que a mí respecta. A nivel técnico, Star Wars puede compararse, pero personalmente creo que '2001' es mucho mejor". Y también, añade, cambió para siempre la perspectiva que el público tenía del género, ya que "antes de '2001', la gente no se tomaba en serio la ciencia ficción.

Ni siquiera se puede achacar a la película de Kubrick el haberse quedado anticuada en aspectos en los que otras películas de género acusan rápidamente su edad: los efectos especiales. Lucas afirma que en esa categoría, '2001' "es la cima. Si repasas los primeros 70 años de la historia del cine, ves que es la película con mejores efectos especiales. Y siempre lo será". La verdad es que en esta casa no es necesario el sello de aprobación de Lucas para corroborar que '2001' es un clásico indiscutible, pero siempre está bien que alguien de su calado en la cultura pop lo recuerde.

Cabecera | Warner

