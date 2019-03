Prohíben acceder a Netflix con el WiFi de la universidad porque profesores se quejaban que las aplicaciones de clase no iban bien

Con el auge de los smartphones, los alumnos tienen en sus manos un mundo de posibilidades para entretenerse. Antes los estudiantes escribían en las agendas, se enviaban notas o pasaban el rato con la calculadora, pero hoy en día es muy fácil distraerse viendo series en Netflix o HBO en clase. Pero más allá del tipo de distracción, esto ha traído un nuevo problema en las aulas: la conexión WiFi se colapsa.

Hace varios años algunas universidades apostaron por el WiFi ac en su campus, mientras que se espera que el nuevo WiFi 6 consiga solucionar este problema, pero por el momento el ancho de banda es limitado y ha provocado que una universidad como la de Purdue, en los Estados Unidos, haya tenido que prohibir el acceso a los servicios de streaming en el campus.

Únicamente el 4% de la red del campus se utilizaba para fines académicos

No es la primera vez que vemos a una universidad prohibir el acceso a internet en clase, pero no es nada habitual que esta prohibición se extienda por todo el campus. El motivo esta vez no es que ver series distraiga los alumnos, que también, sino que el WiFi de la universidad no puede gestionar tanto tráfico.

Varios profesores de la universidad de Purdue se quejaron que sus herramientas académicas para dar clase no estaban funcionando correctamente debido a la congestión de la red. Y es que pese a que la infraestructura de los campus está pensada para abarcar miles de estudiantes, no es tan efectiva cuando cientos de estudiantes están consumiendo contenido en streaming.

Según explica Chicago Tribune, los administradores de Purdue declararon que "únicamente el 4% del tráfico de la universidad está siendo utilizado para cuestiones académicas."

Mark Sonstein, director de la infraestructura tecnológica de la Universidad de Purdue, lo explica así: "Hay una cantidad finita de ancho de banda disponible. Si la gente está viendo una película en streaming, están consumiendo casi todo el ancho de banda que tenemos".

Por parte de Mitch Daniels, presidente de la Universidad de Purdue, comenta que a Associated Press:

"Estoy encantado de que Purdue brinde este servicio gratuito para cualquier cosa, incluso remotamente académico, pero cuando es puramente recreativo, especialmente durante las horas de clase, creo que plantea algunas preguntas".

Una respuesta que llega después de un estudio donde se muestra que el coste de la infraestructura de red de la universidad creció cinco veces desde 2013.

Las primeras prueban dieron muy buenos resultados

Como informa el Journal & Courier, durante el pasado otoño se realizaron pruebas en la Universidad de Purdue de diez semanas de duración donde se bloqueó el acceso a los servicios de streaming en las aulas más grandes. Una prueba que funcionó tan bien, que la administración ha decidido ampliar la restricción a todas las aulas del campus 'West Lafayette'.

Los filtros implantados en la universidad no necesariamente permitirán a la universidad ahorrar mucho dinero. De hecho, el sistema también puede ser colapsado en caso que otros sitios como Facebook, Twitter o Amazon sean muy utilizados. Pero por el momento no serán bloqueados ya que al no estar basados en vídeo el ancho de banda consumido no es tan grande.