Primeras horas de HBO Max en España: todo sobre la nueva app, el catálogo, las ofertas y las novedades de la plataforma

HBO Max aterriza en España con una nueva app y una inyección de catálogo que, además, en buena medida llegará con una mejora en la calidad de reproducción para muchos de los contenidos. Aspectos muy bienvenidos para una de las plataformas más vistas y con la que Warner podría dar un vuelco a codazos al panorama actual de la oferta de streaming.

Para empezar, una oferta para recién llegados

Aunque no se habría publicitado previamente, Warner nos ha deleitado con una sorpresa inesperada. Si esta es tu primera vez con HBO Max, Warner ha recortado el precio a la mitad: 4'49 euros para siempre hasta finales de noviembre. La cuestión es que el descuento, como dice la letra pequeña, aplica únicamente mientras el consumidor mantenga su plan de suscripción mensual con un método de pago válido.

Es decir, HBO busca acabar con la práctica, muy habitual entre usuarios de streaming, de darse de alta en servicios durante un mes, picotear de lo que le interesa y darse de baja de nuevo. Puede que sea a través del precio donde empecemos a detectar un cambio en estas costumbres? Aquí tienes todos los detalles de la oferta.

Primeras impresiones

La primera sensación es, obviamente, la de estar ante un lavado de cara importante para la app. Visualmente es más moderno, más en la línea de competidoras como Netflix o Disney+, sin esos marcos tan rígidos que tenía la app de HBO Nordic, tan anticuada y criticada. En este caso lo que encontramos es una imagen de cabecera (de 'Todo lo otro' a 'Joker' o 'Sucession') y luego una serie de categorías que recuerdan a la organización de Netflix.

Esas categorías arrancan con una selección de novedades (importante en estos primeros días, cuando las novedades de catálogo puede ser mayores a lo habitual). La nueva 'Gossip Girl', 'Made for Love', 'Chapelwaite', 'Starstruck', la también original española y recién llegada 'Dolores', y muchas otras, no necesariamente estrenos, pero sí recién aterrizadas al canal, como la trilogía 'Matrix' en 4K o 'The Mentalist'.

A continuación aparecen las categorías de Top 20 en España (de momento orientativa, suponemos, con el servicio tan reciente) y una serie de categorías temáticas. Por ejemplo, una de Max Originals relevantes (de 'Raised by Wolves' a 'Gomorrah'), otra de taquillazos (de 'Titanic' o 'Harry Potter' a los éxitos DC) y otras categorías temáticas (selecciones de editores, Halloween, comedias románticas) o de género (Adult Swim).

Este primer vistazo también nos lleva a un menú desplegable a la izquierda en donde se accede a grandes bloques de contenido: series, películas, Originals, tendencias y novedades. A continuación, una división por géneros bastante específica y útil y, finalmente, un recordatorio de los nuevos hubs, las grandes divisiones verticales de catálogo de HBO Max.

Qué son los hubs

Algo despistados entre la avalancha, y también más accesibles al pie de la web y en el menú desplegable de la izquierda tenemos los recién nacidos hubs de HBO Max, es decir los grandes bloques de contenido que dividen las propiedades de Warner al estilo de cómo Disney+ divide las suyas en Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, etc. En este caso, esos bloques son HBO, Warner, DC, Max Originals y los infantiles Cartoon Network, Cartoonito, Looney Tunes y Scooby-Doo & Friends!

Dentro de cada una de estos hubs encontramos su propio minisite con selecciones y recomendaciones de contenido. Por ejemplo, en 'DC' hay una categoría dedicada a personajes de Gotham, otra para villanos, aparte de las selecciones de éxitos. Y en 'Warner' podemos acceder directamente a los clásicos. Una buena idea para aquellos usuarios atraídos por el catálogo de Warner en su conjunto, más allá de títulos concretos.

La personalización

Como no podía ser de otro modo, la plataforma ofrece numerosas posibilidades para personalizar nuestro perfil. Se pueden subir fotos propias o acceder, a través de la app móvil y en un proceso un poquitín engorroso, a un catálogo de avatares. Crear diferentes perfiles es muy sencillo y se trata, sin duda, de una de las opciones nuevas más esperadas de la plataforma, para poder llevar distintos seguimientos de visionado entre varias personas.

En ese sentido, recalcamos el grave problema de que HBO Max no conserva ni favoritos ni historial de visionado de los perfiles de HBO tradicional. Si no has tenido la precaución de tomar nota o capturar pantalla para recordarlos te encontrarás con un perfil absolutamente nuevo, como si nunca hubieras usado la plataforma. No es un problema grave, pero sí una molestia considerable si te habías dedicado a deambular por el catálogo y habías encontrado rarezas que visionar.

Diferencias en el manejo

Hemos probado la app en distintas plataformas, no sin dificultades ya que HBO Max ha ido llegando de forma escalonada a diferentes formatos. En todos los casos el uso está optimizado para las plataformas y no encontramos problemas de uso, caídas o errores. En algunos formatos, como teléfonos móviles, hay que acostumbrarse a la nueva app, ya que los iconos son muy grandes y dificultan el paso de uno a otro programa, pero es un problema menor y la app, en todo caso, está por encima de su precedente.

Capturas de la app en móvil

Tanto en las smarts TV LG y Samsung donde hemos probado la app como en Playstation 5, donde también hemos accedido al servicio, la navegación es fluida y no da problemas. En todos los casos la experiencia de uso es superior a la aplicación anterior, y la calidad de imagen mejora sensiblemente. Donde no hay app aún es en el Fire Stick de Amazon, aunque se puede instalar sin problemas mediante apk y funciona de forma nativa con todas las características del servicio, como el 4K HDR.

Calidad de imagen y sonido

Precisamente la reproducción en 4K y HDR es otro de los grandes atractivos de HBO Max, así como el sonido Dolby Atmos, pero es complicado encontrar contenidos que lo posean. Solo se lo hemos encontrado a la trilogía 'Matrix' y a 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', en ambos casos con una calidad de reproducción ciertamente espectacular. Nuestros compañeros de Genbeta han hecho un completo análisis de la calidad general de imagen de la plataforma, con resultados muy positivos, como la subida hasta el triple en el bitrate de las producciones en 1080p.

El resto de las producciones anunciadas en 4K, casi todas estrenos recientes, aún no han llegado a HBO Max España. Así que habrá que esperar, pero casi con total seguridad lo harán con la calidad de imagen prometida cuando aterricen. Sería interesante que películas y series con un 4K notorio, como 'El Señor de los Anillos' o 'Juego de tronos', fueran poco a poco actualizando las copias que vemos en la plataforma. En cualquier caso, la calidad aún no llega a la que ofrecen competidoras como Apple TV+ o Disney+. Y sería muy de agradecer que la plataforma incluyera un buscador de producciones en 4K.

Novedades en el catálogo

Warner prometió un impulso totalmente fuera de lo común para el catálogo de HBO Max. Lo cierto es que las novedades son claras y patentes, pero no van mucho más allá de lo que ya sabíamos por anuncios previos. El prometido desembarco de clásicos no ha sido tan monumental como se esperaba, y sí, entran cuatro películas de Kubrick, 'Ben-Hur', 'Casablanca' y algunos clásicos modernos como las películas de 'Arma letal', pero el catálogo de Warner tiene muchas más joyas en su fondo. Esperamos que cada mes vayan entrando nuevas películas del sello.

No ha habido sorpresas más allá de lo que se anunció en los últimos días, y por desgracia las ausencias son más llamativas que las novedades (¿dónde está 'Harley Quinn'? ¿Y 'Animaniacs'?), aunque hay unas cuantas y muy notorias llegadas a la sección de Originals, con novedades que sería una pena que pasaran desapercibidas (como 'Made for Love', 'Chapelwaite' o las aportaciones españolas). Seguiremos zambulléndonos en todas estas novedades, que en cualquier caso podrían resumirse en: menos de las esperadas, pero con alguna interesante bienvenida.