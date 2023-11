La nueva película de David Fincher acaba de llegar a Netflix y es uno de los thrillers más siniestros y especiales del año

Con 'Mank', parecía que David Fincher había dado un giro a su carrera hacia un drama más emocional y tradicional que el de la mayoría de sus películas. Con ello, quedaban atrás sus anteriores proyectos para Netflix, la histórica 'House of Cards' y la soberbia (y por desgracia, interrumpida) 'Mindhunter'. Pero con 'El asesino', que llega en exclusiva a la plataforma tras un breve paso por salas, parece que vuelve el Fincher que echábamos de menos, el de los thriller cerebrales, matemáticos y bañados en humor perverso.

En este caso, tenemos uno de sus personajes imbuídos en un denso mundo interno y para el que la realidad es un puzle que resolver continuamente. Se trata de un asesino a sueldo interpretado por un magnífico Michael Fassbender (que entiende que en la visión de Fincher no solo hay intensidad sino también algo de soterrada parodia) y que emprende, tras una misión fallida, un camino de demoledora venganza.

En 'El asesino', Fincher vuelve a cruzar su camino con el de Andrew Kevin Walker, guionista de su primer éxito masivo, 'Seven' (y script doctor en 'The Game' y 'El club de la lucha'), y lo hace con una película que desborda el estilo del director por los cuatro costados. Especialmente en la puesta en escena, tan meticulosa como las costumbres que despliega el asesino a sueldo en el primer y sensacional tramo de la película. Pero también en esa estimulante costumbre de no dar todo masticado al espectador ('El asesino' proporciona infinidad de datos de la trama y los personajes por debajo del argumento principal, pero no explicita ninguno), o en el pasmoso anticlímax que cierra la historia.

Y todo ello puntuado con la brillantez visual habitual en Fincher, que se permite abandonar una narrativa intensa pero plácida con una de las mejores peleas cuerpo a cuerpo rodadas en todo el año, una que hace palidecer de envidia a esos panes sin sal que son las secuencias de acción de las películas de Marvel. Rebosante de planos para el recuerdo y de ideas visuales increíbles, 'El asesino' no es cine para todos los públicos, pero sí del que no se suele ver en las producciones exclusivas de las plataformas.

