Netflix lanza un episodio extra de 'Sandman'. Es otra prueba de que quiere distanciarse de los atracones de episodios

Pese a las críticas no especialmente unánimes, 'Sandman' lleva dos semanas en el top de lo más visto de Netflix, y la segunda temporada ha sido casi confirmada aunque no anunciada oficialmente. Es lógico que Netflix se haya planteado estirar un poco las buenas sensaciones que ha dejado entre sus fans, y por ello ha lanzado un episodio extra, una undécima historia que adapta un par de historias que no encajaban en la trama principal.

Así ha sido con este capítulo especial dividido en dos partes. Se trata de 'El sueño de un millar de gatos' y 'Calíope', perfectos testimonios de cómo estaba estructurado el cómic original de Neil Gaiman: un mosaico de historias que daban pie a un cúmulo muy rico de texturas, estilos y tonos, algo que precisamente se había perdido con la monolítica traducción a imágenes de Netflix.

En este episodio doble con historias sacadas del arco original 'País de sueños, conoceremos a una gata siamesa que fantasea con un mundo dominado por gatos, y a un escritor con bloqueo creativo que busca inspiración para su obra magna trata de encontrar la inspiración para su novela. Ambas historias están sacadas del arco 'País de sueños' de los cómics originales y ya están disponibles en la plataforma.

Lo que hace especial este capítulo doble es que la primera vez que la serie se adentra en la animación (además, con las voces de James McAvoy y Sandra Oh), un formato que sin duda le habría sentado especialmente bien a los episodios con más carga fantástica de la producción. Pero aparte de un regalo para los fans y una apertura de estéticas y narrativas que encaja con el mosaico colectivo del mundo onírico de 'Sandman', hay una posible razón estratégica para este lanzamiento.

Se acabó el binge-watching

Después de un tiempo reinando en el panorama del streaming con su sistema de distribución de episodios que favorecían el binge-watching (es decir, los atracones de capítulos en sesiones maratonianas), Netflix está empezando a cambiar su estrategia. Esto se debe a que después de contagiar con ese sistema a otras plataformas, la saturación a la que se ve sometido el espectador -incapaz de consumir todo lo que se le ofrece, mucho menos de hacerlo a tantísima velocidad- y la necesidad de recortar costes ha llevado a que muchas plataformas estén replanteándose la estrategia.

Algunas plataformas como Disney+ nunca se volcaron en el binge-watching, y siempre distribuyeron sus capítulos de forma semanal. El resultado es que sus platos fuertes, las series de 'Star Wars' y Marvel, son disfrutadas poco a poco por los espectadores, y su eco en redes sociales y el boca a boca funciona durante más tiempo. Es una táctica que incluso plataformas que han probado con ambas posibilidades, como HBO Max o Prime Video, han adoptado para sus dos grandes lanzamientos de otoño, 'Juego de Tronos: La Casa del Dragón' y 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', que nos llegarán en episodios semanales.

Pero es que hasta la propia Netflix está reculando en su hasta ahora monolítica táctica de lanzar las temporadas completas. Tuvimos el ejemplo más claro recientemente, en la división en dos entregas de la última temporada de 'Stranger Things'. Estas dos tandas permitieron que la conversación en redes se estirara en el tiempo, además de proporcionar un cliffhanger que le sentó bien al ritmo interno de la temporada.

Y ahora repite estrategia con este episodio aislado de 'Sandman'. Si la plataforma ve que funciona, no descartemos ver cómo lo repite más a menudo, con temporadas partidas por la mitad o con capítulos aislados a modo de aperitivo o epílogo para temporadas completas. Quizás, como todo, el streaming está sujeto a ciclos, y este es uno de los muchos mitos inamovibles que quedaba por caer.