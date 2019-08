Los estrenos de Netflix en septiembre 2019: más de 50 series, películas y documentales

El verano de Netflix ha girado en torno a 'Stranger Things' y algunos otros hitos concretos, pero ha sido habitual leer comentarios con respecto a cómo estaban flojeando las propuestas potentes, sobre todo mirándolo en comparación con los éxitos tan comentados que han estrenado otras cadenas y plataformas (principalmente HBO, que ha tenido un verano excepcional).

Pero con septiembre parece que Netflix se ha puesto las pilas, y llegan bastantes títulos interesantes, con mucha variedad y que apelan a gustos eclécticos, que quizá consigan que los suscritos recuperen un poco la ilusión (o la mantengan después del subidón con 'Mindhunter'). Este es el primer repaso a estrenos mensuales que hacemos sin partir de una nota de prensa oficial, ya que la pataforma ha decidido volcarse en una nueva estrategia para informar de novedades, así que si véis algo raro avisadnos en los comentarios. Allá vamos.

Catálogo de nuevas series en España

Criminal

Esta antología criminal presenta episodios policiacos autoconclusivos que están rodados por equipos, repartos y ciudades de toda Europa (Reino Unido, Francia, Alemania y España). Los tres episodios españoles están protagonizados por Emma Suárez, Carmen Machi y Álvaro Cervantes (entre otros como Inma Cuesta, Eduard Fernández, José Angel Egido o María Morales).

Estreno 20 de septiembre

The I-Land

Con este tráiler, que imita al vídeo promocional del infame Fyre Festival, Netflix presenta una nueva serie juvenil que parece cabalgar entre Black Mirror y Los Juegos del Hambre (y quizá también a uno de sus estrenos recientes, The Society), y presenta a diez desconocidos que se despiertan en una isla paradisiaca sin recordar nada de quienes son o cómo han llegado hasta ahí. Alguien les empezará a someter a condiciones y pruebas extremas mientras monitoriza sus reacciones.

Estreno 12 de septiembre

The Politician

En 'The Politician', Gwyneth Paltrow será Georgina Hobart, la madre Payton, un chico que siempre ha tenido claro que quería presentarse a la presidencia. Pero antes tendrá que sobrevivir al instituto. Esta peculiar propuesta cabalga entre la comedia, la política y el musical (que se beneficiará del bozarrón de su protagonista, Ben Platt). Esta es una de las muchas producciones para la plataforma de Ryan Murphy.

Estreno 27 de septiembre

Inconcebible

La sinopsis oficial dice: Una adolescente es detenida por mentir sobre una violación, pero dos detectives descubrirán la verdad. Lo que hay detrás de esta frase es el caso real de una chica de 18 años que en 2008 fue violada en su apartamento. Tras denunciarlo, tanto sus allegados como la policía empezaron a dudar de su historia y la propia chica se retractó. El tiempo le daría la razón. Toni Collette interpreta a una de las detectives que nunca dejaron de perseguir la verdad.

Estreno 13 de septiembre

October Faction

Imagen del cómic

October Faction adapta el comic homónimo que protagonizan Fred y Deloris, dos cazadores de monstruos muy viajeros que vuelven, con sus dos hijos adolescentes, a su pueblo natal en Nueva York. Mientras la familia se adapta a la nueva situación, los padres intentan mantener oculta su identidad secreta, pero no será fácil cuando descubran que su barrio no es tan idílico como parecía.

Estreno 26 de septiembre

El Espía

Gideon Raff ('Prisoners of war', la serie que luego se adaptaría a 'Homeland') es el guionista y director, junto con Max Perry, de esta miniserie en la que Sacha Baron Cohen da vida a Eli Cohen, el espía del Mossad que estuvo infiltrado en Siria durante los 60. La serie se ha hecho en coproducción entre Netflix y Canal+.

Estreno 27 de septiembre

Top Boy

Netflix estrena este drama criminal británico de Channel 4 creado por Ronan Bennettand ('Enemigos Públicos) y dirigido por Yann Demange ('71') . Está ambientado en una zona del este de Londres donde la vida de un grupo de personas gira en torno a las drogas y las bandas callejeras.

Estreno 13 de septiembre

Otros estrenos de series

Rookie Historian Goo Hae-Ryung (1/09): Drama romántico coreano de época sobre una mujer que quiere convertirse en historiadora en una época en la que las mujeres que aprendían a leer y escribir eran rechazadas por la sociedad.

Handsome Siblings (1/09): Serie china de acción y romance sobre un joven experto de artes marciales que, tras un accidente, es rescatado por dos hermanas que son consideradas las mejores en artes marciales de la comunidad.

Ainori Love Wagon: African Journey (5/09)

Elite T2 (06/09)

The Unlisted (5/09): Serie australiana de ciencia ficción que sigue a dos gemelos idénticos de 13 años que se unen para derrocar al sistema que tiene a la juventud sometida.

El marginal T3 (13/06)

Marianne (13/09): Serie de terror francesa que venden como heredera del trabajo de Stephen King y que está protagonizada por Emma, una joven escritora que descubre que los terroríficos personajes que crea para sus historias quizá estén más vivos de lo que cree.

The Chef Show: Volume 2 (13/09)

Monarca (13/09): Serie protagonizada por Irene Azuela ambientada en el mundo de la élite mexicana adinerada y plagada de corrupción, escándalos y violencia.

Kabaneri de la Fortaleza de Hierro: La batalla de Unato T1 (13/09)

The Ranch: Part 7 (13/09)

Bard of Blood (20/09): Thriller basado en la novela de Bilal Siddiqui que tiene como protagonista a un ex agente de la RAW, la agencia de inteligencia india.

Desencanto T2 (20/09)

Fastest Car T2 (20/09)

Vagabond (20/09): Serie coreana sobre un aspirante a estrella de acción que acaba involucrado en una conspiración del gobierno (Trailer)

Team Kylie (23/09): Kaylie Konrad es una niña rica y famosa de 19 años que está obsesionada con ella misma y que recibe una orden judicial de servicio a la comunidad: tendrá que llevar un club de campo infantil de su ciudad. Protagonizada por la actriz y cantante Bryana Salaz.

The Good Place: T4 (27/09)

Abstract: The Art of Design: Season 2 (25/09)

Glitch T3 (25/09)

The Big Bang Theory T12 (25/09)

The Mind, Explained (26/09)

Vis a Vis T4 (27/09)

Skylines (27/09): Serie alemana ambientada en Frankfurt que sigue la carrera de un joven productor de hip hop cuya vida cambia cuando le ofrecen firmar con Skyline Records, una discográfica que esconde actividades criminales.

Jack Whitehall: Travels with My Father T3 (27/09)

Tiny House Nation: Volume 2 (29/09)

Películas de estreno en Netflix

Between Two Ferns: The Movie

"Entre dos helechos" es un programa loquísimo y divertidísimo de Zach Galigianakis no apto para los que sufren con el humor incómodo (sobre estas líneas está uno de mis favoritos, pero también podéis echarle un ojo al que tiene con Obama, con Hilary Clinton. Ahora tiene una versión película que, por lo que parece por la sinopsis, emula un detrás de las cámaras de el programa de Funny or Die, mostrando a Zach en un road-trip para conseguir perfiles potentes que entrevistar.

Estreno 20 de septiembre

In the Shadow of the Moon

Jim Mickle es un director con una carrera bastante interesante en cine de género (el terror y la ciencia ficción, principalmente) con títulos como 'Cold in July' o el remake de la estupenda 'Somos lo que somos'. Esta es su nueva película, un thriller político con toques de ciencia ficción que se centra en la obsesión de un detective que persigue a un asesino en diferentes épocas. Michael C. Hall está en el reparto.

Estreno 27 de septiembre

Las del hockey

Esta producción de TV3 llega a Netflix tras cosechar grandes críticas a su paso por la televisión catalana. Las protagonistas son las siete chicas que forman el equipo de hockey de un pueblo y su día a día en los entrenamientos, el instituto y la vida en general. Algunos comparan su espíritu con el de 'Merlí'.

Estreno 13 de septiembre

A mi altura

Ava Michelle, actriz desconocida de 1,85 metros de altura, da vida a una adolescente de 16 años cuyo día a día tiene que soportar infinidad de insultos y comentarios debido a su altura. Nzingha Stewart dirige esta película, que es la una de las múltiples colaboraciones de Mary Vila con McG, de donde han salido títulos como 'The Babysitter'.

Estreno 13 de septiembre

Otras películas de estreno

Más extraño que la ficción (1/09)

Elena (1/09)

Giver (1/09)

Dirty Dancing (1/09)

Embrujada (1/09)

When a stranger calls (1/09)

Dreamhouse (1/09)

Struart Little (1/09)

The Karate Kid (1/09)

Resacón en las vegas (2/09)

Resacón en las vegas 3 (2/09)

Nuevos documentales en Netflix

Ghosts of Sugar Land

Este documental parte de Sugar Land, Texas, y se centra en un grupo de jóvenes americanos musulmanes que investigan la desaparición de uno de sus amigos, de quien se sospecha que se ha unido al ISIS. Bassam Tariq es el director de este trabajo que ganó el premio del jurado en Sundance.

Estreno 6 de septiembre

The Mind, Explained

Como parte de la marca 'Explained', una serie muy recomendable de episodios documentales cortos sobre temas variados de la que tenéis un trailer sobre estas líneas, Netflix lanza esta serie spin off que se centra en los misterios de nuestras mentes y cerebros, de los sueños, de la ansiedad y todo ese universo tan desconocido que sigue siendo la neurociencia. La serie está narrada por Emma Stone.

Estreno 20 de septiembre

Otros documentales

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom (15/09)

Bill Gates bajo la lupa (20/09): Serie documental de tres episodios que explora la mente y motivaciones de Bill Gates.

Especiales de comedia

Bill Burr: UNT Standup Specials (12/09)

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea (13/09)

Jeff Dunham: Beside Himself (24/09)

Mo Gilligan: Momentum (30/09)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

The Last Kids on Earth: Libro 1

Serie de animación basada en los libros homónimos donde una pandilla del colegio, que después de sobrevivir a un apocalipsis, vive en una enorme casa en un árbol, juega a videojuegos, se atiborra a dulces... y pelea contra zombies. Mark Hamill, Catherine O'Hara y Rosario Dawson son algunas de las voces.

Estreno 17 de septiembre