Lo que llega en enero a Netflix, Filmin, Wuaki y HBO

Diciembre ha sido un mes movido en lo que al streaming en España se refiere. Además de algunas novedades de Netflix, como la posibilidad de descargar contenido para ver offline, por fin ha abierto la plataforma de vídeo bajo demanda de HBO.

Otra que también ha traído sus series en streaming ha sido Amazon Prime Video, aunque en este caso ha sido bastante por la puerta de atrás y parece que aún están tan en fase beta que no tienen comunicación, por lo que de momento no está incluida en este repaso.

Variedad en Netflix

Sherlock T4 (02/01): Un día después de su estreno en BBC estarán disponibles en Netflix los tres capítulos de la cuarta temporada de ‘Sherlock’. Habrá que saborearla porque mucho se rumorea sobre que esta entrega podría ser la última después de unas declaraciones de Benedict Cumberbatch.

Bajo la sombra (7/01): Este título iraní es una de las cintas de terror más recomendables del año. Ganó el premio a mejor película en su sección en Sitges y cuenta el terror que viven una madre y su hija que viven en el Teherán de los 80 cuando un ser misterioso empieza a aparecer en la casa. Traslada hábilmente los terrores de la guerra y su efecto al esquema de casa encantada. Además tiene un gran valor cultural y social, especialmente para el ojo occidental que no ha vivido ciertos conflictos.

Interstellar (10/01): La película más reciente de Christopher Nolan que narra la exploración galáctica en busca de un lugar en el universo que pueda garantizar el futuro de la raza humana. Un relato sobre el hogar y el amor con gran carga emocional y metafísica que habita entre las peripecias espaciales y los discursos científicos de la historia. Al igual que ocurre con ‘Arrival’, esta es una de esas cintas de ciencia ficción cuyo segundo visionado puede enriquecer la percepción de la película.

The 100 T3 (28/01): Más ciencia ficción. En este caso una serie distópica de apariencia juvenil que esconde uno de los relatos de supervivencia más valientes y consecuentes de la televisión actual. ‘Los 100’ no se alimenta de peripecias edulcoradas sino que pone a sus personajes contra las cuerdas constantemente haciéndolos elegir entre lo malo y lo peor. Las tres temporadas están en Netflix y son un visionado muy recomendable.

Más estrenos:

46 Yok Olan T1 (1/01)

Power Rangers (nueva) T1 (1/01)

The Originals T3 (1/01)

One day at a time T1 (6/01)

Degrassi: Netx Class T3 (6/01)

Tarzan and Jane T1 (6/01)

We’re Lalaloopsy T1 (10/01)

Una serie de catastróficas desdichas T1 (13/01)

The Investigator: A British Crime Story T1 (13/01)

You Me Her T1 (18/01)

Frontier T1 (20/01)

Bitten T1-T3 (20/01)

Terrace House: Aloha State T1A (24/01)

Kazoops! T2 (27/01)

Shadowhunters (emisión semanal)

Fast Food Nation (01/01)

El otro lado de la cama (1/01)

A Golpe de Monedas (6/01)

Magia a la luz de la luna (10/01)

Clinical (13/01)

Tomorrowland (19/01)

Take the 10 (20/01)

Embarazados (24/01)

iBoy (27/01)

Fast & Furious 7 (29/01)

Jen Kirkman: Just keep Livin’? (3/01)

Jim Gaffigan: Cinco (10/01)

Neal Brennan: 3 Mics (17/01)

Gad Gone Wild (24/01)

Cristela Alonzo: Lower Classy (24/01)

Buen cine en Filmin

El mundo de Kanako (20/01): Un ex-detective de policía empieza a investigar la desaparición de su hija. Cuanto más indaga, más cosas sorprendentes descubre sobre ella. 'The World of Kanako' te atrapa en su violento casi mareante frenetismo. Va contando la vida disoluta de ella a través de la mirada de otros. Un título muy contundente y con un estilo muy personal del director de ‘Confessions’, otra cinta muy particular.

Elle (20/01): Habréis encontrado a ‘Elle’ en muchas listas de lo mejor del año y no es para menos. Este thriller semierótico perturbado y retorcido sorprende con su tono. Elle es asaltada sexualmente en su casa, pero su reacción no es la que cabría esperar. Es un personaje femenino complejo y apasionante que se complementa con un mapa de secundarios bien perfilados. Imprescindible.

Neruda (25/01): Este peculiar biopic se centra en el tiempo que Pablo Neruda pasó huyendo a finales de los años 40. Pablo Larraín nos acerca a la figura del poeta chileno con una película biográfica atípica que deja que Neruda se cuele en su forma de contar la historia. Establece un juego de metaficción con filtros de cine negro, una visión romántica de la huida y mucho lirismo. Magnífica.

Captain Fantastic (25/01): Un padre vive en los bosques del noroeste del pacífico en Estados Unidos con sus seis jóvenes hijos, a los que educa tanto en supervivencia básica como en complejos conceptos sociopolíticos. Es un relato de aire muy indie excéntrico que explora la importancia de la educación y la cultura en la sociedad, celebrando el intelecto.

Más estrenos

Café Society (4/01)

Los hombres libres de Jones (6/01)

La Mirada del Silencio (7/01)

Mi vida a los sesenta (9/01)

Blood Father (9/01)

Gernika (9/01)

Pride (10/01)

Tarde para la ira (11/01)

La espera (11/01)

El Elegido (11/01)

El Porvenir (13/01)

El Hombre de las Mil Caras (13/01)

Florence Foster Jenkins (13/01)

Hablar (13/01)

Después de nosotros (16/01)

El espejo de los otros (23/01)

Cerca de tu casa (23/01)

La batalla por Sebastopol (23/01)

Poder Mental (25/01)

Hana-Bi Flores de fuego (25/01)

El verano de Kikujiro (25/01)

Historia de una pasión (27/01)

Sing Street (30/01)

HBO calienta motores

Taboo (7/01): Tom Hardy es el protagonista de esta miniseries de ocho capítulos sobre un aventurero que tras haber pasado 10 años en África, vuelve al Londres de 1814 cuando descubre que su padre le ha dejado una misteriosa herencia. Es una producción de la BBC en la que también están Oona Chaplin, Jonathan Price y Michael Kelly.

Six (19/01): Esta producción de History Channel se centra en el Team Six de los SEAL de la marina americana. Serán 8 capítulos y seguirá una de las misiones de ese equipo que al parecer está inspirada en misiones reales. Los dos primeros episodios están dirigidos por Lesli Linka Glatter, nominada al Emmy por sus trabajos en ‘Mad Men’ y ‘Homeland’ entre otras.

Beware the Slenderman (24/01): HBO se sube a la tendencia de los documentales criminales con esta historia que cuenta los orígenes de un terrorífico meme de internet que llevó a dos niñas a apuñalar a un compañero de clase por la influencia que Slenderman llegó a tener sobre ellas.

Real Time con Bill Maher (15/01): Este talk show se emite seminalmente en HBO y está presentado por el humorista Bill Maher. Al igual que ‘Last Week Tonight’ con John Oliver (que llegará a HBO en febrero), Maher habla aquí de política y medios, con entrevistas, algunos sketches, debates y un monólogo.

Mucho cine en Wuaki

La Ola (04/01): esta película alemana de 2008 recrea el experimento de la Tercera Ola. En una semana que tiene como objetivo enseñar los beneficios de la democracia, un profesor de instituto debe explicar a sus alumnos lo que es la autocracia. Decide hacerlo mediante un experimento, que acaba tomando dimensión incluso fuera de las aulas. Es una película potente que plantea un discurso de forma simplista pero efectiva.

Objetivo: La Casa Blanca (04/01): ¿os acordáis de cuando en 2013 aparecieron dos películas de planteamiento similar con La Casa Blanca como centro? Pues esta es la buena. Es cine de acción de tono muy noventero (tiene un referente claro en ‘La Jungla de Cristal’) y es entretenida de principio a fin. No hay que pensarla demasiado ni pararse a pensar en el cero carisma de Gerald Butler, simplemente hay que dejarse llevar por los pañum pañum y se pasa un rato estupendo.

Otros estrenos en catálogo

Blancanieves y los siete enanitos (04/01)

Merlín el encantador (04/01)

Mulan 2 (04/01)

Cariño he encogido a los niños (04/01)

El hijo del presidente (04/01)

Flubber y el profesor chiflado (04/01)

Divergente (04/01)

Los Mercenarios 2 (04/01)

Parker (04/01)

Tarzan (2013) (04/01)

Ms1: Maxima Seguridad (04/01)

La Ola (04/01)

Si De Verdad Quieres (04/01)

La Buena Mentira (04/01)

Objetivo: La Casa Blanca (04/01)

El Lado Bueno De Las Cosas (04/01)

El Mensajero (04/01)

Bob Esponja T1, T2 (04/01)

Bubble Guppies T1 (04/01)

Dora la exploradora, T1, T2 (04/01)

Go, Diego, Go! T3 (04/01)

Las tortugas Ninja T1 (04/01)

Escobar: Paraiso Perdido (11/01)

Red 2 (11/01)

Efectos Secundarios (11/01)

Looper (11/01)

The Outcast T1 (18/01)

Wolfhall T1 (18/01)

Dead Man Down, La Venganza Del Hombre Muerto (18/01)

Hermosas Criaturas (18/01)

Indomable (18/01)

American Playboy (18/01)

The Mechanic (25/01)

Amigos De Más (25/01)

Ahora me ves… (25/01)

Atraco Por Duplicado (25/01)

El Pacto (25/01)

Death Proof (25/01)

En payperview

Ben-Hur (2016) (04/01)

No respires (04/01)

Cafe Society (04/01)

Tarde Para La Ira (11/01)

El Hombre De Las Mil Caras (13/01)

Bridget Jones Baby (13/01)

Florence Foster Jenkins (13/01)

Los Siete Magníficos (18/01)

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (20/01)

Captain Fantastic

En Xataka | Netflix, Amazon, HBO, Filmin: así consigo verlo todo sin pagar todo a la vez