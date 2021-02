'Historias para no dormir' está de vuelta: VIS, RTVE y Amazon Prime Video reviven la popular serie española de terror

'Historias para no dormir' fue una de las series de televisión más populares de España entre 1966 y 1982. Creada por Chicho Ibáñez Serrador y emitida en Televisión Española, 'Historias para no dormir' ofreció 29 episodios de ciencia ficción, terror y suspense, siendo uno de los episodios más recordados 'El Asfalto'. Mucho ha llovido desde entonces, pero ahora ViaocomCBS International Studios (VIS), RTVE y Amazon Prime Video han unido fuerzas para traerla de nuevo a la pequeña pantalla.

La nueva 'Historias para no dormir' será una miniserie antológica de cuatro capítulos con un reparto lleno de caras conocidas. A efectos prácticos, serán reinterpretaciones o versiones de los capítulos originales. El primero será 'La broma', que está siendo dirigido por Rodrigo Cortés ('Buried', entre otras producciones).

La vuelta de un clásico español

Fotograma de 'El Asfalto'.

Según explica RTVE en el comunicado, la icónica serie de Ibáñez, que falleció el pasado 7 de junio de 2019, se ha creado en colaboración con Prointel e Isla Audiovisual. Los cuatro directores encargados de los respectivos capítulos serán Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen (conocido por 'Madre'), Paco Plaza (conocido por 'REC') y Paula Ortiz (directora de 'La novia' y nominada a un Premio Goya al "Mejor director" en 2015).

Los cuatro capítulos serán 'La broma' (Cortés), 'El Doble' (Sorogoyen), 'Freddy' (Plaza) y 'El asfalto' (Ortiz). Cada capítulo sera autoconclusivo y tendrá unos 50 minutos de duración. Los capítulos ya han empezado a grabase en diferentes ubicaciones de Madrid. Por el momento, lo que está confirmado es que 'La broma' es una "reelaboración libre de la historia original de Ibáñez" con Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arévalo como actores.

En palabras de RTVE, "'La Broma’ es tanto un divertimento cinematográfico como una historia de diálogos, personajes y atmósfera que provocará en el espectador más de una risa culpable, mostrando que la codicia —como cualquier otra pulsión humana— puede ser terrible y cómica a la vez". Se dará más información sobre 'Historias para no dormir' más adelante. En el comunicado RTVE no menciona cómo será la distribución del contenido, pero cabe esperar que se emita en TVE y en Amazon Prime Video.

Es más, aquellos interesados en la serie original pueden verla gratis y completa en la plataforma de RTVE. No es la primera vez que se intenta aprovechar el éxito de 'Historias para no dormir', ya que en 2005 se produjeron una serie de seis películas basadas en estas historias, 'Películas para no dormir', cuyo éxito fue escaso.

