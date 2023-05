Hemos visto un partido del Atleti con 5G Multicam. Si esto es el futuro del fútbol, lo queremos ya

Imagínate estar en el salón de tu casa y, mientras disfrutas del partido del Atleti en la tele, poder ver en tu tablet las imágenes a pie de campo desde la portería de Oblak o desde el banquillo de Simeone. Imagínate ponerte una gafas de realidad virtual y trasladarte a la grada para vivir en 360 grados lo que allí sucede. Y todo ello en tiempo real.

Así es como Telefónica y el Atlético de Madrid se han propuesto transformar completamente la experiencia de ver fútbol. Y, para ello, están llevando a cabo una prueba piloto en el Metropolitano en la que Xataka ha tenido la oportunidad de participar. Sólo podemos decir una cosa: si el futuro es este, nos gusta mucho.

Olvídate de ver fútbol como quiere Mediapro, ahora tú decides la perspectiva

Hace unos años, Telefónica ya hizo sus primeras pruebas con las retransmisiones en 360 grados durante un partido de baloncesto entre el Barça y el Valencia Basket. Su objetivo era testar una forma inmersiva de ver espectáculos en tiempo real a través del 5G y de la realidad virtual sin estar físicamente en el recinto.

Ahora ha vuelto a probar las bondades de esas dos tecnologías en el ámbito deportivo, pero esta vez no ha sido en un partido de baloncesto, sino en uno de fútbol. El socio elegido para ello ha sido el Atlético de Madrid y el escenario, cómo no, el Cívitas Metropolitano.

En colaboración con la start-up mSurgery, la teleco y el club han desarrollado una nueva forma inmersiva de disfrutar de los partidos desde distintos ángulos a través de una tablet o unas gafas Meta Quest Pro. El proyecto '5G Multicam' se ha estrenado en los dos últimos encuentros del Atlético de Madrid en casa, primero frente al Osasuna y después contra la Real Sociedad, que fue al que acudimos para probarlo.

Gafas Meta Quest Pro usadas en la prueba de '5G Multicam'

Según nos ha explicado Telefónica, este proyecto combina cinco tecnologías principales:

Cuatro cámaras 360 (además de la SkyCam que proporciona las tomas aéreas).

(además de la SkyCam que proporciona las tomas aéreas). Fibra óptica : para pasar las imágenes de esas cámaras al servidor (al ser un flujo de vídeo de 12 Gbps, debe hacerse por cable).

: para pasar las imágenes de esas cámaras al servidor (al ser un flujo de vídeo de 12 Gbps, debe hacerse por cable). Cloud Computing : para hacer el procesamiento de esas imágenes en la nube.

: para hacer el procesamiento de esas imágenes en la nube. 5G : para enviar las imágenes 4K de la nube a las gafas VR o a la tablet.

: para enviar las imágenes 4K de la nube a las gafas VR o a la tablet. Realidad Virtual: para lograr esa sensación inmersiva.

¿Y cuál es el resultado? Una aplicación para dispositivos móviles y para las gafas Meta Quest Pro que nos permite acceder a cuatro ángulos o perspectivas diferentes del partido en tiempo real y en 360 grados:

Control : te traslada a la sala de control de realización del estadio, donde se gestionan los videomarcadores, la iluminación y la megafonía, entre otras cosas.

: te traslada a la sala de control de realización del estadio, donde se gestionan los videomarcadores, la iluminación y la megafonía, entre otras cosas. Portería : te sitúa a pie de campo en la portería del fondo norte del estadio Cívitas Metropolitano.

: te sitúa a pie de campo en la portería del fondo norte del estadio Cívitas Metropolitano. Prensa : te coloca en la grada donde se ubican los medios de comunicación, en uno de los laterales del estadio.

: te coloca en la grada donde se ubican los medios de comunicación, en uno de los laterales del estadio. Banquillos: te transporta a la salida del túnel de vestuarios, justo entre las zonas técnicas de los dos banquillos.

También es posible acceder en tiempo real a la perspectiva aérea de la SkyCam del estadio. En este caso, la imagen no es 360 grados, sino que es plana y se reproduce en una gran pantalla situada virtualmente en la sala de prensa del club.

Vista desde la sala de control de realización del estadio

Además de los contenidos en directo, '5G Multicam' también te ofrece tres vídeos pregrabados en 360 grados:

Vestuario : puedes ver cómo dos miembros del cuerpo técnico van colocando las camisetas de los jugadores.

: puedes ver cómo dos miembros del cuerpo técnico van colocando las camisetas de los jugadores. Grada : te permite volver a vivir el ambiente en la previa del partido en el que el Atleti celebró su 120 aniversario.

: te permite volver a vivir el ambiente en la previa del partido en el que el Atleti celebró su 120 aniversario. Show: con la mascota Indi como maestro de ceremonias, puedes asistir a pie de campo al espectáculo de luces y música con el que se anuncia la alineación local.

Un buen caso de uso del 5G para los futboleros

Personalmente, durante los últimos años, me he hartado de ver casos de uso del 5G, algunos bastante útiles para el usuario de a pie, y otros no tanto. No voy a andarme con rodeos, el que han presentado el Atlético de Madrid y Telefónica sí me ha convencido.

La posibilidad de situarte en tiempo real al lado de la portería de Oblak, de ver la salida de los jugadores al campo, de observar una jugada de peligro desde el aire o de disfrutar del partido mientras el Cholo se pasea a escasos metros de ti, es una pasada. Te conviertes, directamente, en el realizador de la transmisión del partido.

Y algo muy importante, sin retardo. Telefónica asegura que el proceso tarda menos de 500 milisegundos. No he podido medirlo, pero sí puedo confirmar que los movimientos de los jugadores eran fluidos, que no había saltos de imagen y que el retraso entre lo que sucedía en el campo y lo que yo veía en la tablet o en las gafas, era mínimo.

Elijas la perspectiva que elijas, en todo momento tienes en la parte superior un recuadro con la señal del partido en HD que vemos en Movistar Plus+

La calidad de las imágenes de realidad virtual ha ido mejorando con el paso de los años y, sin llegar a un nivel de realismo exagerado, las Meta Quest Pro ya nos permiten ver perfectamente las gotas de lluvia cayendo en el suelo y reconocer a cualquier aficionado o jugador.

Ahora bien, ten en cuenta que las gafas VR siguen produciendo algo de mareo (e incluso cierto dolor de cabeza) si no estás habituado a ellas.

Vista desde la grada de prensa

Un detalle que me ha gustado especialmente del proyecto 5G Multicam es que en todo momento, elijas la perspectiva que elijas, tienes en la parte superior un recuadro con la señal del partido en HD que ofrece Movistar Plus+. Así, si sucede algo en el encuentro (una jugada de peligro, un penalti, un cambio...), puedes mirar rápidamente ahí y no te lo pierdes.

Eso, que parece una tontería, es bastante útil en el caso de las gafas RV. El tablet es un complemento al televisor y te permite desviar la vista en cualquier momento, pero una vez que te pones las gafas, te aíslas del entorno y puedes perderte una ocasión de gol por estar viendo el partido desde otro ángulo.

Vista desde la portería del fondo norte con la señal de televisión en la parte superior

¿Cosas que echamos de menos en este piloto? La falta de audio en las imágenes 360 en tiempo real. Los vídeos pregrabados sí tienen sonido, pero el directo, no. Desde Telefónica y el Atleti nos explicaron que la transmisión audio dificultaría el proceso de envío y tratamiento de las imágenes, haría más perceptible el retardo y podría entrar en conflicto con la privacidad si escuchamos a los periodistas, a los aficionados o a los propios jugadores.

Además, ahora mismo, esta experiencia sólo puede disfrutarse en el Club Telefónica Empresas del estadio Cívitas Metropolitano. Y en una zona muy acotada donde han reforzado la cobertura 5G (NSA, por cierto). Eso significa que no, aún no puedes probarla en tu casa, ni siquiera puede hacerlo cualquier espectador del campo.

Una vez más estamos ante un proyecto que, por desgracia, tardará en llegar al salón de los aficionados. Pero cuando lo haga, transformará por completo la experiencia de ver fútbol que hemos conocido hasta ahora. Y las -costosas- gafas VR no serán imprescindibles, así que podremos acceder a ello desde una tablet e incluso desde un móvil (aunque en ese caso perderemos la sensación inmersiva).

Sí, estos son los que casos de uso del 5G que nos gustan. Da igual que seamos del Atleti, de la Real Sociedad... o del Madrid, como quien escribe estas líneas.

Imágenes | Telefónica | Xataka

