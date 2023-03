Tecnología en los banquillos de LaLiga para prevenir lesiones y tomar mejores decisiones: esto es Video Review System

Es posible que usted, astuto lector de Xataka, que además de ser futbolero tiene buen ojo para lo tecnológico, detectase algo sospechoso en los banquillos del último Clásico. Un trípode que sujetaba a media altura lo que parecía una tablet, con un dongle (cómo no) y un cartel en su reverso que decía ‘LaLiga Beyond Stats, powered by Microsoft’. ¿Qué diantres fue eso?

Eso era una Surface Pro equipada con la tecnología de Microsoft orientada a la información que puede ser útil al cuerpo técnico de un club de primera división en tiempo real. Beyond Stats, un sistema de estadísticas que lleva en marcha un año y medio. Y su presencia en el banquillo fue un anticipo de lo que va a ser anunciado por LaLiga en breve: Video Review System, el penúltimo ejemplo de la presencia ubicua de la tecnología en el fútbol.

Previniendo lesiones con una información espectacular

Este sistema, estrenado en el Clásico y que llegará al resto de banquillos de los 42 equipos de LaLiga en la próxima jornada, se enmarca dentro de Mediacoach, la herramienta de análisis en vídeo y datos que habilitó esta institución en 2010 para ponerla a disposición de todos los clubes de 1ª y 2ª división. Con esta tablet y esta herramienta en el banquillo, el cuerpo técnico puede revisar las jugadas desde distintas perspectivas de cámara, algo pensado no para revisar jugadas polémicas desde el punto de vista arbitral, sino para un uso de análisis técnico y táctico por el cuerpo técnico, y sobre todo, para la prevención de lesiones.

En el primer caso, es una utilidad para que los entrenadores puedan revisar tomas de cámara que ayuden a entender el movimiento de un jugador concreto y pedirle rectificaciones. Por ejemplo, ver si un futbolista está jugando más alejado de la banda de lo que el técnico le requirió, algo difícil de ver desde el banquillo cuando se trata de la banda opuesta, y así pedirle que se pegue más a la línea de cal con una indicación rápida.

Aspecto de la Surface Pro con Video Review System en el banquillo del Spotify Camp Nou. Imagen: LaLiga.

Porque paradójicamente, una de las peores posiciones para ver un partido de fútbol es la del entrenador desde el banquillo. Esta solución, que permite ver imágenes de la cámara táctica, la cual siempre muestra a todos los jugadores de campo para poder ver sus posiciones en cada momento, es una ayuda para el cuerpo técnico. Al igual que otras figuras como el analista en tribuna, que ve el partido desde una posición más elevada y acude al vestuario en el descanso para contribuir con indicaciones de posicionamiento, incluyendo clips de vídeo que mostrar a jugadores y cuerpo técnico.

Este es un vídeo de la cámara táctica, usando un fragmento del último Clásico:

En el segundo caso, la prevención de lesiones tiene una doble vertiente. Por un lado, poder recibir alertas en tiempo real en función del grado de estrés físico que lleve acumulado un jugador. Esto es posible gracias a la información que el cuerpo técnico va registrando durante los entrenamientos, pero también gracias a la información que Mediacoach va acumulando en tiempo real en día de partido.

Con los sistemas de tracking que tienen los estadios, basados en cámaras que identifican a cada jugador y registran su movimiento 25 veces por segundo (la cantidad de frames), se pasan esos datos crudos a métricas sobre velocidades, aceleraciones, sprints, intensidades... que permiten ser procesadas para actualizar la información sobre el estado físico de cada jugador.

"Forzar al máximo puede ser la causa de una lesión", explica Roberto López del Campo, coordinador en Mediacoach y en el Área de Investigación Deportiva de LaLiga. "Hay que buscar ese equilibrio para saber hasta cuándo puede seguir jugando un futbolista sin que llegue a ese riesgo de lesión. Hemos hecho investigaciones con varias universidades, readaptadores, servicios médicos y preparadores físicos para detectar qué valores necesitamos medir para prevenir lesiones. Y desde Mediacoach hemos creado productos específicos para que salten alertas cuando un jugador esté llegando a ese límite. Luego, la decisión de correr o no el riesgo siempre será del cuerpo técnico".

La mayoría de clubes traducen estos indicadores de la zona de riesgo de lesión en códigos cromáticos, como los de un semáforo, para entender de forma rápida el estado físico del jugador, y si llega al rojo, momento en que el riesgo de lesión es mayor.

Gráficos de rendimiento de Nahuel Molina durante el último Atlético de Madrid vs Valencia. En ellos se pueden ver gráficos de rendimiento relacionados con la prevención de lesiones. El gráfico de radar, abajo a la derecha, muestra varios parámetros del esfuerzo del jugador comparados con los valores de referencia. Por ejemplo, su velocidad máxima, sus sprints por encima tanto de 21 km/h como de 24 km/h, su distancia total recorrida y la distancia recorrida a más de 21 km/h están por encima de los valores de referencia que marcan la alerta. Por otro lado, su velocidad máxima media y su distancia recorrida a más de 24 km/h están por debajo de esos valores. Imagen: LaLiga.

"Los futbolistas suelen vivir entre el naranja y el rojo. La preocupación de los profesionales es que no se pase esa línea, pero se suele estar lo más cerca posible. No es temerario. El riesgo cero no existe, pero intentamos minimizarlo", añade Ricardo Resta, director del área de Mediacoach en LaLiga.

"No es que siempre que se den unas ciertas situaciones idénticas vaya a haber una lesión, pero hay un cierto patrón cuando se combina por ejemplo una semana de entrenamiento con una alta carga de trabajo, y un período breve de carrera a alta intensidad durante el partido. En una situación así, aumenta el riesgo de lesión muscular", explica Ricardo.

Y en esas situaciones es cuando salta una alerta para avisar al cuerpo técnico, quien decide si hacer una sustitución en ese momento, hacerla más tarde, o no hacerla.

Vista de las pruebas desde el banquillo. Imagen: LaLiga.

En esta interfaz se pueden ver incluso las aceleraciones y desaceleraciones de cada jugador, un indicador importante para esa prevención de lesiones. Se pueden ver gráficas de puntos que ubican esos movimientos, con su velocidad inicial y su aceleración máxima en metros por segundo. Si se elige un punto concreto, se puede ver el vídeo de esa acción en la propia interfaz.

Perfil de aceleraciones de Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano, durante esta temporada. Seleccionada una acción concreta durante un partido contra el Girona en la que el futbolista pasó de 6 a 34 kilómetros por hora. Imagen: LaLiga.

La otra vertiente de la prevención de lesiones también usa las distintas cámaras que siguen el partido. Cambiando de toma es posible llegar a los planos que revelan el aspecto biomecánico de cada jugador. Su técnica de carrera, la posición del pie de apoyo al caer de un salto... Muchas variables que pueden apuntar a un mayor riesgo de lesión, y ahora pueden ver y analizar más fácilmente y de forma cruzada.

"Cuando podamos tener muchas imágenes donde se vea una mala pisada, o un mal apoyo tras un salto, podrá haber un trabajo preventivo para que si se da esa situación, la rodilla, la articulación o lo que sea esté lo suficientemente trabajada para poder soportar ese mal gesto". O ayudando a mejorar una técnica de carrera para que la pisada sea óptima.

Video Review System también puede usarse para la respuesta temprana a una lesión traumática, como un golpe en la cabeza. Los servicios médicos pueden asistir al jugador de inmediato, pero mientras, un técnico les puede ir dando información precisa desde el banquillo sobre cómo se ha producido el golpe, en qué punto exacto, etc. Algo que puede ayudar a tomar una mejor decisión inmediata.

Un lateral con la velocidad de Valverde, un delantero con la aceleración de Dembelé

Toda esta información también sirve para adaptar los entrenamientos y perfilar a cada jugador. "Se trata de aprovechar al jugador cuando tiene estos potenciales. Hacerles conscientes de ello para que lo intenten explotar. A nivel físico y táctico", comenta Ricardo.

Por ejemplo, hay jugadores muy rápidos que necesitan muchos metros para alcanzar ese pico de velocidad. Otros no llegan a ese pico, pero su aceleración es mucho más rápida, lo cual le da ventaja en distancias pequeñas, como las que maneja el fútbol.

Puede ser más interesante para una posición concreta tener un jugador que recorte dos metros a un rival en una carrera de diez, que tener a otro todavía más rápido, pero que necesite treinta metros para llegar a esa velocidad.

"Con estos datos puedes entrenar a un jugador para que pase de un tipo a otro. Que gane fuerza con la menor hipertrofia posible para aumentar esa aceleración, por ejemplo. Eso es algo que el preparador físico lo tiene medido, y con estos datos, le permite cambiar ese perfil de fuerza-velocidad. Sin datos, iría a ciegas. Hay una parte genética inamovible, pero sí puedes optimizar el perfil de un jugador concreto", explica Roberto.

Muchísimo ha cambiado este apartado desde los años anteriores a Video Review System, a Beyond Stats y a Mediacoach, cuando lo más parecido al big data que manejaban muchos clubes eran seis personas en una mesa haciendo anotaciones subjetivas en un DIN A3. Lo que tenían. Otros tiempos.

Imagen destacada | LaLiga.

