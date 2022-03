HBO Max también incluye un botón aleatorio: teníamos tanto para elegir que al final no elegimos nada

Hablábamos ayer de cómo Netflix había acertado con su invención del botón de 'Saltar Introducción' hasta el punto de que el resto de las plataformas habían terminado adoptando ideas similares casi sin excepción. Ahora es el turno de otra idea que Netflix incluyó en su plataforma: el botón de 'Reproducir algo', que reproduce una serie o película de forma aleatoria, afín a los gustos que el algoritmo tiene acerca del usuario.

Algo similar ha puesto en marcha HBO Max con un botón que ya se encuentra en la plataforma (también en España): 'Shuffle'. Pero con un matiz: HBO Max no reproduce entre todas las series y películas de su catálogo, sino solo de una selección que la plataforma ha hecho previamente. En Estados Unidos abarca 45 series y películas, pero en España y otros países varía según la disponibilidad en el catálogo. Por ejemplo, 'South Park' es una de las series elegidas en EE.UU., pero no está disponible en España.

Algunas de las series de la versión española de la plataforma que hemos detectado que incluyen el botón 'Shuffle', y que por tanto reproducen contenidos aleatorios de esa misma serie son 'Friends', 'Hora de aventuras', 'Larry David', 'Los Conchords', 'Historias corrientes', 'Rick y Morty', 'Teen Titans Go!', 'The Big Bang Theory' o 'Two and a Half Men'. Es decir, series sin continuidad en los episodios, y que se pueden ver de forma aleatoria.

Con esta decisión, HBO Max acepta de forma implícita que su tarea de recomendación de contenidos es complicada y, en cierto sentido, necesariamente llamada al fracaso. HBO Max ha renunciado a desarrollar un complejo algoritmo de examen de los gustos de los usuarios como hace Netflix, y tiene contenidos curados por expertos. Pero no parece ser suficiente a la hora de sugerir contenidos que impidan que nos vayamos de la plataforma, y ahora el azar (controlado) también es un agente para asegurar la fidelidad de los espectadores.