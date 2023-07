George R.R. Martin ya no trabaja para HBO: su participación en las futuras series de 'Juego de tronos' está en el aire

Lo ha comentado el propio Martin en la última entrada de su blog personal: "mi contrato con HBO fue suspendido el 1 de junio". Se trata de una afirmación aislada que el propio autor no ha querido precisar cuando medios como 'EW' se han puesto en contacto con él para ampliar la información, pero está indiscutiblemente vinculada a las recientes huelgas de actores y guionistas que están condicionando las agendas de Hollywood. A ese tema, de hecho, dedica buena parte de esta entrada de su blog.

No es el único escritor o guionista (ni HBO la única plataforma) que ha paralizado o cancelado contratos con sus autores, que en su caso firmó en 2021 para desarrollar más secuelas y spin-offs de 'Juego de tronos'. El caso reciente más sonado, por el prestigio de su protagonista y por la falta de justificación aparente de la decisión, fue el de David Simon, creador de 'The Wire', "después de 25 años escribiendo televisión para ellos". Fue el recordatorio por parte de las productoras, el pasado mes de mayo, que ellas tienen la sartén económica cogida por el mango.





Acerca de la huelga, Martin afirma en su blog que "tengo el mal presentimiento de que esta huelga será larga y amarga. Podría llegar a ser tan grave como la infame huelga de 1985, aunque espero que no. Estas huelgas no se tratan realmente de escritores, productores o showrunners famosos, la mayoría de los cuales están bien; estamos en huelga por los escritores de nivel inicial, los editores de historia, los estudiantes que esperan abrirse paso, el actor que tiene cuatro líneas, el tipo que está en su primer trabajo de equipo y sueña con crear su propio programa algún día, como yo lo hice en los años ochenta".

Quieto parao

Aunque su salida ponga en el aire el desarrollo de futuras series de 'Juego de Tronos', al menos que lleven su sello directo ( una nueva secuela, 'The Hedge Knight', también ha paralizado su desarrollo), esto no quiere decir que Martin esté de brazos cruzados. Ha reconocido que está inmerso en la escritura de la esperada nueva entrega de la saga de libros, 'Vientos de invierno': trabaja en ello "casi todos los días. Escribiendo, reescribiendo, editando y escribiendo más. Progresando constantemente. No tan rápido como me gustaría... ciertamente no tan rápido como a TI te gustaría..."

También habla de la segunda temporada de 'La casa del dragón', que está en marcha pese a las huelgas. El motivo es que los guiones, en los que él no llegó a participar activamente, se escribieron antes del inicio de la huelga. La serie, según cuenta Martin, se rueda principalmente en Londres, por eso el rodaje ha continuado. En cuanto a los actores, son miembros del sindicato británico Equity, lo que les deja fuera de la huelga norteamericana. Además, la ley británica no les protege si hacen una huelga de solidaridad, un detalle que Martin ha criticado duramente desde su blog.

Cabecera: Penguin Random House

