Los estrenos de Netflix en noviembre 2020: 55 series, películas y documentales originales

La programación de Netflix para noviembre ya empieza a abrir boca con contenido navideño, porque no hay nada como anticiparse a, posiblemente, las Navidades más singulares que recuerdas. Pero eso no es todo: tenemos terror egipcio, extorsiones españolas, gatos zombi, héroes acuáticos y concursos de zampar chili picante. Esta es la programación de Netflix para noviembre de 2020.

Catálogo de nuevas series en España

'Paranormal'

Hay una virtud indiscutible que conlleva la globalización del streaming en general y el peso de Netflix en particular, que es el acceso a filmografías de países que antes estaban fuera de nuestro alcance, o que catábamos solo con muestras "de autor", pero no con creaciones comerciales o para todos los públicos. Eso se ha acabado, y la primera producción egipcia de Netflix es el mejor ejemplo: en 'Paranormal' conoceremos a un hematólogo que ve cómo sus convicciones científicas se desmoronan después de entrar en contacto con sucesos paranormales. Basada en una saga de novelas superventas de Ahmed Khaled Tawfik.

Estreno el 5 de noviembre

'Los favoritos de Midas'

Inspirándose en un relato corto de Jack London titulado 'The Minions of Midas', Mateo Gil -colaborador habitual de Alejandro Amenábar- demuestra por qué son los clásicos merecedores de esa denominación, actualizando sin esfuerzo a la época actual la historia que proponía aquel relato. Un empresario, interpretado por Luis Tosar, sufre un extraño chantaje: si no paga, morirá una persona al azar, y así sucesivamente. Un estudio sobre la culpa y sus consecuencias en una miniserie de suspense exclusiva de la plataforma.

Estreno el 13 de noviembre

Todas las series de Netflix en noviembre

'Kid-e Cats' (1/11)

'Barbie Dreamhouse Adventures' T2 (1/11)

'¿Me oyes?' T2 (2/11)

'Gabby's Dollhouse' (3/11)

'Recuerdos de juventud' (3/11)

'Amor y anarquía' (4/11)

'Outlander' T4 (5/11)

'Paranormal' (5/11)

'Country Ever After' (6/11)

'Operación Éxtasis' T2 (8/11)

'Dash y Lily' (10/11)

'A lion in the house'

'The Liberator' (11/11)

'Los favoritos de Midas' (13/11)

'The Crown' T4 (15/11)

'Holiday Home Makeover with Mr. Christmas' (18/11)

'Dragons Rescue Riders: Huttsgalor Holiday' (24/11)

'El timador timado' T2 (25/11)

'Sugar Rush Navidad' T2 (27/11)

'A Queen is Born': fecha exacta por determinar

Películas de estreno en Netflix

'Pet Sematary'

Una nueva adaptación de la clásica novela de resucitados de Stephen King, acerca de las tribulaciones de un padre de familia que tiene la desafortunada idea de emplear un cementerio indio para resucitar, primero al gato, y luego a distintos miembros de su familia. Las intenciones con tanto desenterramiento son buenas, pero los resultados no tanto en esta versión más fiel a la novela original, y también mucho más oscura.

Estreno el 9 de noviembre

'Aquaman'

Inesperado fue el volantazo que dio 'Aquaman' a la estética y el tono de las películas de superhéroes DC. Fue un movimiento extraño teniendo en cuenta que el héroe acuático encarnado por Jason Momoa venía de la fallida y solemne 'Justice League', pero James Wan supo inyectarle un sentido del escapismo y la aventura que parecía reservado a las películas de Marvel. Abrió así una ventana a visiones más luminosas del panteón DC que solo había apuntado levemente 'Wonder Woman' y que confirmó del todo 'Shazam'. Y aparte de su valor como revulsivo, es una estupenda, disparatada y petardísima película de aventuras y humor que se cuenta entre lo mejor de la casa.

Estreno el 26 de noviembre

Todas las películas de Netflix en noviembre

Nuevos documentales y especiales de comedia en Netflix

'We Are The Champions'

Rainn Wilson ('The Office') presenta esta serie documental en la que se retratan algunas de las competiciones más extremas, ridículas y chanantes del mundo. Quesos rodantes, ingestión de chili, pelambres de fantasía, duelos de yo-yo, bailes perrunos, saltos de batracios... una celebración de las Olimpiadas de lo estrafalario donde lo importante no es ganar, sino ser diferente.

Estreno el 17 de noviembre

Todos los documentales y especiales de comedia que llegan en noviembre