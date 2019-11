Los estrenos de HBO España en diciembre 2019: todas las nuevas series, películas y documentales

Anunciada hace escasos días, la llegada de la serie completa de 'Hora de aventuras' es el indiscutible plato fuerte de este mes en HBO. Es fácil pasar por alto el talante pionero de las diez temporadas de la serie creada por Pendleton Ward, y esta puede ser una excelente oportunidad de revisar sus virtudes: estética demencial, atmosfera alucinógena y un sentido del humor cautivador para niños y adultos. Un auténtico hito de la animación televisiva de los últimos años.

No es lo único que nos depara el último tramo del año en HBO: la primera serie producida por HBO España llega también este mes, concebida y dirigida por Isabel Coixet: 'Foodie Love'. Y si eso no suena suficientemente romántico también aterriza la saga entera de 'Crepúsculo', o la trilogía al completo de 'Ocean's Eleven'. Y si no puedes pasar ni un mes sin una dosis de ficciones superheroicas, también tenemos en HBO en diciembre la tercera temporada de 'Runaways'. Revisamos la programación al completo.

Catálogo de nuevas series en España

Hora de aventuras - Temporada 1-10

Aunque está dentro del sello HBO Kids, la destacamos como merece por su imponente magnitud e influencia: casi todas las series de fantasía y humor llevan algo de su ADN, y ha renovado la estética de la animación televisiva hasta el punto de impactar en series que aparentemente no tienen demasiado que ver con ella, como 'Rick y Morty'. A medio camino entre el desfase bobo infantil y las crípticas referencias para adultos, también ha supuesto un hito en términos de representación en pantalla y de abordar temas tabú en una serie teóricamente dirigida a niños. Auténtica historia de la televisión.

Estreno el 27 de diciembre

Runaways - Temporada 3

Prácticamente al mismo tiempo que a su estreno estadounidense en Hulu llega a HBO la tercera y última temporada de esta finalmente fallida incursión televisiva del universo Marvel. Supone uno de los últimos coletazos de la compañía en ámbitos catódicos tras el cierre en su segunda temporada de la interesante 'Capa y Puñal'. Disney + aglutina así todas las posibilidades de explotación serial del universo Marvel (salvo 'Agentes de SHIELD', 'Hellstorm', que en teoría se estrena en 2020, y un puñado de series animadas en Hulu), pero aún nos queda una última tanda de aventuras juveniles de este grupo de adolescentes pre-rodillo del Infinito.

Estreno el 14 de diciembre

Todas las series en diciembre

'Foodie Love' (4/12)

'Tell me a story' T2 (6/12)

'Wataha' T3 (6/12)

'Runaways' T3 (14/12)

'Baron Noir' T2 (18/12)

Nuevos documentales en HBO

Claro de luna: la sordera en tres movimientos

El año que Beethoven se quedó sordo compuso su icónica Sonata de Claro de Luna. Esa magistral obra es el esqueleto de una emotiva historia de superación sobre un chico sordo que aprende a interpretar su primer movimiento y su abuelo, también sordo, que empieza a padecer alzheimer. Un documental que promete arrancar más de una lágrima si el entorno navideño es propicio.

Estreno el 12 de diciembre

Todos los documentales en diciembre

'Dan Soder: Hijo de Gary (8/12)

'Claro de luna: La sordera en tres movimientos' (12/12)

'Viaje por las colinas' (19/12)

'De vuelta a casa' (19/12)

Películas de estreno en HBO

Godzilla

Desde luego no es un kaiju eiga para todos los gustos: aquí lo importante es el drama de los humanos afectados por los actos de destrucción masiva del saurio gigante, pero el equilibrio entre traumas paterno-filiales y bichos grandísimos es casi alquímico. Y nos pongamos como nos pongamos, las escenas con Godzilla son de auténtica antología y han acabado cuajando mucho mejor que las de otras películas con más dosis de monstruos, como 'Pacific Rim' o la desventurada secuela de ésta.

Estreno el 1 de diciembre

Kiss Kiss Bang Bang

Antes de recuperar el favor de la taquilla con 'Iron Man', Robert Downey Jr. se andaba moviendo por producciones de presupuesto medio, alguna tan interesante como este homenaje al noir clásico que cuenta con Val Kilmer como coprotagonista. Downey Jr. agradeció a Shane Black, su director, que se acordara de él intercediendo para que dirigiera 'Iron Man 3', con los resultados por todos conocidos: la mejor película de Marvel con un héroe individual. Una bella historia navideña en cuyos orígenes te puedes sumergir con esta magnífica comedia llena de violencia y tipos duros.

Estreno el 6 de diciembre

Todas las películas en diciembre

