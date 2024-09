Esta violenta película de terror recaudó más de 15 veces lo que costó, se convirtió en el fenómeno del año y está en Prime Video

Si no te gusta el gore o las películas que se pasan de la raya, 'Terrifier 2', que acaba de llegar a Prime video, no es para ti: absolutamente pesadillesca y excesiva, no solo sus secuencias de violencia son brutales (hay una central que debe estar entre lo más violento jamás plasmado en pantalla) sino que el propio desarrollo del argumento es como una alucinación febril. Persecuciones que no van a ninguna parte, argumentos en espiral, humor desconcertante... con todo, la película se convirtió en un fenómeno: costó 250.000 dólares y recaudó 15,7 millones.

'Terrifier 2' da pocos asideros al espectador: su protagonista es Art the Clown, un payaso cuyo sadismo deja en ridículo al mismísimo Pennywise, y que va ocasionalmente acompañado de una niña-payaso similar a él. No hay una historia de origen, no sabemos de dónde viene ni qué pretende, ni por qué tiene extraños poderes sobrenaturales. Esto es, solamente, un crimen detrás de otro sin apenas ligazón argumental.

La idea original de su responsable absoluto, Damien Leone, era dar a la película un estreno limitado en cines (apenas 800 salas) y luego pasar a la plataforma especializada en el género Screambox y al mercado doméstico. Pero el boca a boca y una serie de pequeños escándalos, con gente vomitando y desmayándose en los pases, hizo que recaudara el doble de su presupuesto en su primer fin de semana en cines, y superara el millón de recaudación en el segundo. Todo ello sin contar con el apoyo de una major para la distribución, que se realizó casi de forma "artesanal".

'Terrifier 2' es tan absolutamente brutal y está realizada sin dar concesiones ni respiro al espectador que por momentos parece casi cine de arte y ensayo, con sus momentos de violencia aislados del resto como en los ya lejanos inicios del cine gore. Una auténtica rareza muy lejos de las producciones de Blumhouse, que está a punto de estrenar una tercera parte que contará con un presupuesto mucho más holgado (pero aún así, muy modesto) de dos millones de dólares.

En Xataka | En plena era de las franquicias, una película de terror independiente está siendo la sensación del año: 'Longlegs'