Esta novedad anime de Netflix resucita de la forma más contundente una película de culto de hace más de una década

Es uno de los fenómenos de la cultura pop más fascinantes y contundentes de la última década. El cómic 'Scott Pilgrim', publicado originariamente entre 2004 y 2010 en seis volúmenes, escrito y guionizado por Bryan Lee O'Malley, se convirtió en un pequeño éxito editorial independiente y llamó la atención del cineasta Edgar Wright, que lo adaptó con su peculiarísimo estilo visual.

La película resultante, 'Scott Pilgrim contra el mundo', fue un milagro estético pero pinchó en taquilla, pese a su extraordinario y atractivo reparto y a que vino acompañado de artefactos tan estimulantes como el increíble videojuego de Ubisoft 'Scott Pilgrim vs. the World: The Game'. Casi de inmediato película y cómic se convirtieron en maravilloso artefacto de culto, y pese a su fracaso, Netflix la recupera con 'Scott Pilgrim da el salto', una propuesta que supone una mezcla de cómic y película.

El propio O'Malley hace funciones de guionista y productor readaptando su propio cómic, en vez de fijarse en la película (que ya era una adaptación muy fiel). Cuenta para ello con la ayuda del estudio Science SARU (dirigido por Masaaki Yuasa -'Devilman Crybaby'-). Sin embargo, la serie reconecta también con la película, contando con voces de casi todos los actores de la película en sus papeles originales: Michael Cera como Scott Pilgrim y Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers, pero también Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Aubrey Plaza, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman o Mae Whitman.

El resultado es una serie absolutamente trepidante, con un uso del ritmo y el color magníficos, que recupera la herencia del lenguaje de tebeo, pero también la personalidad de Edgar Wright y su interpretación de la versión impresa. Explotando a fondo las posibilidades del lenguaje animado en un cruce de caminos cautivador, Netflix ofrece aquí un experimento único. Uno que solo tiene sentido cuando hablamos del gran Scott Pilgrim.

Cabecera: Netflix

