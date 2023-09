La ciénaga de Shrek está disponible en Airbnb por si quieres pasar una noche en ella. En serio

Shrek ha marcado una época. Las aventuras de este irreverente e incomprendido ogro junto a Fiona, Asno o el Gato con Botas, entre otros, se han convertido en todo un icono de la generación millennial. Con cuatro películas que llegaron a recaudar 2,9 millones de euros, se creó no sólo un personaje que pasará a la eternidad, sino que nacieron localizaciones ficticias que ya forman parte del imaginario de la cultura pop, como el reino de Far Far Away o la sombría taberna Poison Apple.

Hoy dejarán de ser tan ficticias. Y es que Airnnb, al igual que ya lo hizo con la mansión color pastel de Barbie, ha puesto en alquiler la Ciénaga de Shrek en la plataforma. En colaboración con Dreamworks, la compañía de alojamiento ha recreado una casa inspirada en la película para disfrute de los fans: "Los entusiastas de los ogros pueden encontrar paz y tranquilidad viendo caer las hojas en este oasis cargado de barro, cubierto de musgo y de aguas turbias que es la Ciénaga de Shrek".

Este enclave se encuentra concretamente en las colinas de las Highlands escocesas, concretamente en la localidad Highland Council y está gestionada de manera independiente por el Estado de Ardverikie. Se trata de una imitación casi exacta de la morada del ogro, con enormes muebles de madera y raíces que crecen hasta el techo. La casa, que está aislada en las montañas como en la película, está rodeada de senderos y lugares para hacer picnic, con bosques llenos de coníferas y con una vista perfecta de las estrellas por la noche.

Además, está repleta de detalles y referencias de las entregas animadas, como la "vela de cerumen", la silla verde de Shrek, carteles exteriores que dicen “Cuidado con el ogro" e incluso la mítica letrina (también situada fuera de la casa). Tal y como reza la publicación, durante esta estancia, los huéspedes podrán relajarse a la lumbre, pegarse unos chapuzones en los barros y aguas turbias o desayunar una montaña de gofres.

Como es evidente, el alojamiento cuenta con todo tipo de servicios más allá de lo que aparece en el film para que los huéspedes puedan tener una estancia agradable (comida, toallas, papel higiénico, jabones) y comidas premium. Eso sí, olvídate de preguntar por el Wi-Fi porque no lo hay (en eso sí que han querido parecerse a la película).

Las reservas se abrirán el próximo 13 de octubre y sólo habrá disponibles estadías de dos noches para hasta tres huéspedes. El dinero que recauden irá destinado a HopScotch Children’s Charity, una asociación que ofrece viajes educativos a niños sin recursos de Escocia.

No es la primera vez que Airbnb ofrece estancias en casas icónicas de la historia del cine. A principios de este año, puso en oferta la Malibu Dreamhouse de la película de Barbie. En ofreció a las personas la oportunidad de pasar la noche en la mansión del Príncipe de Bel-Air y un año más tarde, los fans de Solo en Casa pudieron quedarse en la casa de los McAllister, con la suerte de no tener que lidiar con los ladrones.

Imágenes: DreamWorks / Airbnb

En Xataka | 'All Star' de Smash Mouth es la canción más importante del siglo. Y este chico te lo demuestra