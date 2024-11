España es una superpotencia del streaming: las producciones españolas hacen ganar miles de millones a las plataformas

No prestamos demasiada atención a las producciones para streaming que proceden de España, pero lo cierto es que suponen un volumen y unos ingresos para las plataformas que van mucho más allá de éxitos puntuales e internacionales como 'La casa de papel' o 'Élite'. En un reciente artículo sobre el tema, la web The Wrap muestra alguna de las cifras que certifican el importante papel que juegan las productoras españolas en la producción de ficción en streaming.

Lo último, zombis y reinas. De hecho, no hay que irse muy lejos para certificar el último éxito del streaming procedente de España: 'Apocalipsis Z: El principio del fin', estrenado el pasado viernes en Prime Video. Se trata de una ficción apocalíptica de infectados que ya ha llegado al número 1 de lo más visto en la plataforma en 90 países, incluyendo Estados Unidos. La película se basa en un best-seller de Manel Loureiro que arranca una trilogíade novelas, así que todo hace pensar que esta película de Carles Torrens tendrá continuidad. También en Prime Video se ha visto 'Reina Roja', en el top de nuevas series que han propiciado mayor número de nuevos suscriptores o renovaciones generadas por su estreno.

Más disponibilidad. Pero lo de 'Apocalipsis Z' no es un fenómeno aislado: entre 2021 y 2023, las producciones españolas experimentaron un incremento de su disponibilidad en plataformas del 22%, lo que ha ayudado a que muchas de ellas se conviertan en éxitos (la calidad es importante, pero la visibilidad lo es a menudo mucho más). Resultado: más de 200 títulos españoles están en el top de los más solicitados por las plataformas.

Sustanciosos ingresos. Según un estudio de Parrot Analytics citado por The Wrap, la compañía de análisis de datos estima que los ingresos que han proporcionado producciones españolas a plataformas de todo el mundo sube de forma consistente: de 1.190 millones de dólares que proporcionaron en 2021 se ha llegado a 1.400 millones en 2024 (si se cumplen las previsiones de la firma para el último trimestre del año), con un salto bastante notable de más de cien millones entre 2023 y 2024. La suma es de más de 5.100 millones de ingresos en los últimos cuatro años.

En lo alto del top. ¿Son esos 5.100 millones relevantes en el contexto de la producción mundial? Sí: suponen el 8,9% de los ingresos totales que generan producciones en idioma no inglés a nivel global, figurando España en el cuarto lugar. Por delante de ella solo están Japón, Corea del Sur e India, que como sabemos, son auténticos colosos de la producción internacional. España es, por tanto, el principal país europeo a nivel internacional, a lo que ayuda, sin duda alguna, que el español sea un idioma tan extendido más allá de sus fronteras.

Una importante apuesta para Netflix. No hay más que ver los resultados de algunas producciones españolas para Netflix para entender el calado de las producciones más exitosas que llegan desde España. Como decíamos, la importancia de 'La casa de papel' o 'Élite', que han generado secuelas internacionales, es indiscutible. Pero hay más: 'Nowhere', de Albert Pintó, propició el mayor crecimiento de suscriptores para la plataforma en 2023, un total de 79.000 en sus primeras 13 semanas. Pero no es la única: 'Birdbox Barcelona' y 'Hermana Muerte' están muy cerca: la primera generó 64.000 suscriptores y la segunda, 49.000. Eso sin contar las cifras de renovaciones, también espectaculares.

Cabecera | Netflix

