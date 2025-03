El director de 'Train to Busan' firma este thriller coreano en Netflix que está entre lo más siniestro de la plataforma

Se está hablando mucho de 'Adolescencia' en Netflix, pero el catálogo de la plataforma está rebosante de opciones muy distintas entre sí. Este mismo fin de semana se ha estrenado esta estimulante 'Revelación', que garantiza un buen rato de thriller al más puro estilo coreano: es una película mórbida, intrigante, siniestra y llena de giros.

En ella conoceremos a un pastor de profunda fe y que cree a pies juntillas en las revelaciones divinas, lo que le hace sospechar que una persona muy concreta es responsable de un caso de secuestro. Para resolver el caso tendrá que colaborar con una detective, que vive atormentada por su pasado: el fantasma de su hermana muerta, que se le aparece en escalofriantes visiones.

Los responsables de 'Revelación' no son precisamente unos desconocidos: Yeon Sang-ho, director y coguionista, ganó fama internacional con 'Train to Busan' y sus secuelas, y ha colaborado con Netflix previamente con la fantástica y delirante 'Rumbo al infierno', entre otras. Mucho ojo a sus películas de animación, especialmente a la extraordinaria 'The Fake', cuya ambientación en una pequeña carpa en la que se ofrecen sermones recuerda tremendamente a uno de los espacios clave de 'Revelación'.

El cine coreano se ha convertido en uno de los más vistos fuera de Asia, especialmente por el impacto de sus series románticas. Pero como sabe el sector más cinéfilo, todo empezó con películas como 'Old Boy' o la fundacional 'Memories of Murder', con la que 'Revelación' tiene algún punto en común. Especialmente esa ambientación oscura de la Corea rural donde ya estamos habituados a que, bajo una capa de aparente normalidad, tengan lugar los crímenes más atroces.

