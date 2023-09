El director de 'Rogue One' y 'The Creator' debutó con esta película que mezcla drama juvenil y monstruos gigantes en Prime Video

No se puede decir que, durante la breve carrera de Gareth Edwards, el director y guionista no haya puesto las cartas sobre la mesa. Ya en su primera película, 'Monsters', que puedes ver en Prime Video y en Filmin, ponía en una balanza el ingrediente de los monstruos gigantes y el de un intenso drama entre un par de personajes al límite. Los monstruos volvieron en 'Godzilla' y la ciencia ficción, en Rogue One. Y ahora, de nuevo, está a punto de estrenar la fabulosa 'The Creator', que aúna naves, futuros inhóspitos y drama intensísimo.

En 'Monsters', vamos a un futuro muy cercano, devastado después de que una sonda de la NASA se estrellara sobre América Central y desencadenara la aparición de monstruosas formas de vida. Con la zona contenida por los militares y la población en cuarentena, un periodista acepta el encargo de llevar a la hija del editor para el que trabaja a través de la zona prohibida.

500.000 dólares de presupuesto, actores semidesconocidos y un equipo técnico de apenas seis personas es todo lo que necesitó Edwards para recaudar unos notorios 4'24 millones de dólares y dar de inmediato el salto al mainstream para rodar, cómo no, el reboot del monstruo gigante más famoso de la historia. Y todo gracias a la personalísima mezcla de drama indie y bombástica película de monstruos, que en todo permanecen al fondo del relato, sin cobrar protagonismo.

Inicialmente la película de Edwards iba a ser sobre la invasión de un monstruo gigante, pero el estreno de 'Coverfield' y su uso de un estilo found footage, que él también iba a emplear, le hizo reconsiderar su idea. Entonces dio con dos ideas: ambientar la película en una zona aislada del mundo en perpetua guerra contra los monstruos y que estos llevaran un tiempo en nuestro planeta, hasta el punto de que se han convertido ya en parte del paisaje.

