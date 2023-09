La película de ciencia ficción y terror de la que todo el mundo habla está en Disney+: una asombrosa pieza de intensidad brutal

No se me ocurre otra manera de calificar este estreno en Disney+ que de pequeño milagro. Una película concisa, directa y sin diálogos (así, como -no- lo oís) que tiene más ideas visuales y arrojo en sus planteamientos que la mayoría de los estrenos que se han visto en pantalla grande este año. 'Nadie te salvará' es ciencia ficción y terror escapista en estado puro, y su sola existencia merece celebración inmediata.

En ella conoceremos a una joven que vive aislada de un vecindario que la ha apartado por algo que sucedió un tiempo atrás. No necesita a nadie, sola en la casa donde creció, rodeada de fascinantes maquetas que reproducen el propio pueblo en escala reducida. Una noche, unos extraños ruidos la despiertan: son intrusos que vienen de otro planeta y que la hacen armarse de ingenio para proteger su espacio.

Con este punto de partida podemos hablar de un home invasion con componente alienígena, y durante un primer tercio de película, así es. No vamos a tener más complicaciones que ese agarrar los códigos del género y abrazarlos a fondo: una chica sin más recursos que su valor, enfrentándose a monstruos que la superan en fuerza y número. Esa sencillez conceptual se mantendrá toda la película, pero habrá cambios de escenario, descubriremos detalles del pasado de la protagonista y crecerá la escala del enfrentamiento.

Y todo ello sin palabras (buscad el guión: hay páginas que son una obrita de arte en sí mismos) y desbordando imaginación: el diseño de los alienígenas, el viraje hacva los ultracuerpos y un final quizás discutible, con un punto enigmático, pero coherente con el atrevimiento que el director y guionista Brian Duffield (que ya dirigió otra maravilla con retranca, 'Espontánea' para Netflix) parece llevar con todo el orgullo del mundo. El estreno en streaming de la semana, del mes y más allá.

