El director de la mejor película de acción de Netflix vuelve con una nueva epopeya de plomo y sangre a la altura de su leyenda

En estos tiempos de subidas vertiginosas y sin previo aviso de tarifas, avalanchas de publicidad y, reconozcámoslo, una sensible caída en la calidad de la oferta, cada uno tiene que replantearse qué busca en cada plataforma de streaming, qué le ofrecen, y por qué seguir en ellas (si procede). Mi criterio para continuar o, al menos, asomarme de vez en cuando a Netflix está claro: las películas de Timo Tjahjanto.

El director indonesio es responsable no solo de excelentes películas de terror como 'Que el diablo te lleve' y su secuela, sino de la que indiscutiblemente es la mejor película de acción de la plataforma (y si me preguntan, una de las mejores a secas): 'The Night Comes for Us', una producción que rivaliza con las 'The Raid' en su propósito de ametrallar al espectador con las mejores y más brutales escenas de masacre coreografiada de los últimos tiempos. La última propuesta de Tjahjanto, 'Fuera de las sombras', disponible de nuevo en exclusiva en Netflix, queda un escalón por debajo de aquella epopeya de acción desnortada, pero sigue estando entre lo mejor que ha dado el género en todo el año.

De nuevo una historia esquemática y lineal (una joven miembro de un despiadado escuadrón de asesinos decide proteger con su vida y enfrentándose con quien sea necesario, a un chaval que vive con su madre) es la excusa para un despliegue de coreografías demenciales, rebosantes de ejecuciones tremebundas y que obligan al pasmado espectador en más de una ocasión a retroceder para captar todos los detalles de sus gloriosos excesos. Le falta un punto de visceralidad y que el gore sea algo más festivo para medirse con 'The Night Comes for Us', pero estamos de nuevo ante una cita imprescindible para los aficionados al género.

Los villanos de tebeo y la sordidez desatada de escenarios y situaciones encuentran un notorio contrapunto en una espléndida protagonista, Aurora Ribero, que despunta como debutante en el cine de acción tras un suponemos que largo y doloroso proceso de entrenamiento. Otro hallazgo único de Tjahjanto, al que te conviene descubrir si no lo has hecho ya, antes de que se ponga de moda gracias a sus próximas películas: el reboot de 'Train to Busan' y la secuela de 'Nadie'.

