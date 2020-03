Cuatro estrenará el primer episodio de 'The Mandalorian' en una inesperada exclusiva en abierto del contenido de Disney+

Sin dar fecha más concreta que un mero "muy pronto", Cuatro anunció ayer, por sorpresa y durante un intermedio de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', que emitirá 'The Mandalorian' en abierto. Se trata de un anuncio insólito, ya que la serie ambientada en el universo 'Star Wars' es uno de los principales reclamos de Disney+ para su servicio, que llega a España el próximo 24 de marzo.

Cuatro no ha especificado si emitirá la serie entera, ya que el anuncio del canal hace referencia exclusivamente al primer episodio de la serie. Las apuestas, de este modo, se orientan más a que Cuatro emitirá solo el episodio inicial a modo de "gancho" para que el público considere pagar la suscripción de Disney+. Es decir, que se trata más de una variante publicitaria que de una licencia de contenido tradicional.

En cualquier caso, Mediaset tiene desde hace tiempo un acuerdo con Disney, del que extrae sobre todo material de la cadena ABC, propiedad de la Casa del Ratón. De ella procede uno de sus mayores éxitos en ficción extranjera de sus últimos tiempos, como es 'The Good Doctor'. Cabe pensar que de las buenas relaciones entre Mediaset y Disney procede esta singular emisión de un solo capítulo de 'The Mandalorian'.

Contenidos gratuitos en abierto

Quizás estemos presenciando una forma de promocionar contenido por parte de las plataformas de streaming de pago que podemos ver más a menudo en un futuro. Es cierto que la exclusividad de 'The Witcher' o 'Watchmen' son bazas importantes para las grandes plataformas, pero un anticipo a modo de anzuelo freemium podría abrir posibilidades publicitarias si se explota sabiamente.

En cualquier caso, Disney+ no parece especialmente necesitada de ayudas externas, ni aunque sea el caso de un gigante de la envergadura de Mediaset. El estreno de la plataforma en Estados Unidos batió records de suscripciones, muy por encima de lo esperado por la propia Disney, y su estreno en Europa y otras partes del mundo se ha ido siguiendo al minuto, aunque cuestiones como su catálogo al detalle aún permanecen por concretar.

Mediaset, en cualquier caso, no permanece ajena a las nuevas tendencias en televisión. Sus recientes tratos con Amazon Prime Video, con quien produce series que se estrenan en primicia en el canal de pago y que en algún caso pasan más tarde a abierto con gran éxito -como es el caso de 'El pueblo'- denota que Mediaset está muy atenta a lo que se cuece en materia audiovisual. Esta emisión por sorpresa del primer episodio de 'The Mandalorian' puede haber llegado por sorpresa, pero no carece de su cálculo meticuloso por detrás.