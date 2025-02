Es como 'Campeones' pero en imagen real, está llena de humor absurdo y acaba de llegar a Netflix

Es posible que aunque no hayas visto 'Shaolin Soccer', que acaba de llegar a Netflix, la conozcas por los muchos memes y clips que circulan de ella en internet. Posiblemente has visto un partido de fútbol en el que los jugadores, todos chinos, hacen artes marciales, paralizan el tiempo, hacen exageradas acrobacias o un portero ataviado con el mono amarillo de Bruce Lee en 'Operación Dragón' encadena unos paradones espectaculares.

Ahora tienes la oportunidad de ver la película completa, que te garantizamos que está a la altura de esos clips. Un absoluto delirio en el que un monje Shaolin está obsesionado con popularizar el kung fu entre la sociedad moderna. Un reencuentro con un amigo, antiguo futbolista fracasado, les llevará a poner en marcha una idea aparente absurda: formar un equipo que mezcle fútbol con artes marciales.

Stephen Chow es el director y protagonista de esta película, y también una absoluta estrella de la comedia china. Si has visto alguna otra producción suya, posiblemente sea la absolutamente tronchante 'Kung Fu Sion' (también la tienes en Netflix), que coincide con ésta en buena parte del reparto, o quizás la más reciente y también divertidísima 'Las sirenas'. Quizás estas sean las más asequibles para el público no asiático, pero si te gustan, tienes una loquísima filmografía llena de parodias de todo tipo, y en la que brillan joyas del humor absurdo e incorrecto como 'Love on Delivery', 'The God of Cookery' o 'Desde Pekin con amor'.

'Shaolin Soccer' fue rodada cuando 'Matrix0 acababa de arrasar en pantallas de todo el mundo y los efectos especiales tipo bullet time abundan también aquí, aunque en vez de para mostrar las coreografías balísticas de Neo y Trinity, están al servicio de gags de pericia futbolística absurda, y donde el VAR no tiene razón de ser. Si te gusta el fútbol, esta puede ser la película de tu vida, y si no, con más razón... también.

