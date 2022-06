Los bucles temporales más ingeniosos están en Prime Video, en una comedia rebosante de grandes ideas

Hace unos meses en los que los bucles temporales parecieron inundar el cine de género. La sombra de 'Atrapado en el tiempo' se había convertido en una convención décadas después del estreno de la película de Bill Murray, pero no importó demasiado porque de esta moda salieron películas tan extraordinarias como 'Palm Springs' o esta 'El mapa de las pequeñas cosas perfectas' producida por Amazon y que puedes ver en prime Video.

Se trata de una miniatura disfrazada de comedia romántica juvenil que, sin embargo, guarda en su seno una honestidad y una devoción por el género que la convierten en visita obligada para cualquier fan, adolescente o no. El responsable es el guionista Lev Grossman, autor también del relato en el que se inspira la película, y autor de la trilogía de libros young adult en los que se basa la serie 'The Magicians'.

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas' nos cuenta la historia de dos jóvenes de 17 años (Kyle Allen y Kathryn Newton, dos actorazos a pesar de no ser casi conocidos) que se encuentran y ya saben cómo funcionan los bucles. Juntos deambularán entre días clónicos preguntándose por qué todo funciona de esta manera, y encontrando formas de hacer atractivo el mismo día que se repite. No están obsesionados con romper el bucle, y eso tiene una explicación argumental, y también sirve para dar un tono muy particular a la película.

Nuestros protagonistas entienden el funcionamiento de este disparate en el espacio-tiempo que les ha tocado vivir, y eso le da a la película unos aires de película para fans que permite que no tengamos que pasar por el pesado proceso de que los personajes se den cuenta que están en un bucle y demás. Solo por eso, por su excelente sentido del humor y sus abundantes ideas que dinamitan las convenciones de los viajes en el tiempo, la película bien vale un paseo (en bucle).