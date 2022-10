Amazon y el misterio de LaLiga SmartBank: llevamos 13 jornadas y seguimos sin ver fútbol en Prime Video

El pasado 1 de agosto, LaLiga anunció a bombo y platillo que su decisión de comercializar los derechos de LaLiga SmartBank en régimen de no exclusividad había logrado que la competición llegara a más plataformas. Y una de ellas, para alegría de muchos, era Prime Video, el servicio de streaming de Amazon.

Pero si eres aficionado a algún equipo de esa categoría y suscriptor de Amazon Prime, seguro que a estas alturas te estás preguntando por qué todavía no puedes ver sus partidos en Prime Video. Nosotros también. Lo que parecía una buena noticia para el fútbol español, se ha convertido en un misterio.

La indignación crece por semanas

Han pasado varios meses desde que, tras no recibir ninguna oferta interesante en la subasta, LaLiga decidió crear un canal específico para emitir la Segunda División. Ese canal, denominado LaLiga SmartBank TV, se empezó a comercializar en régimen de no exclusividad y, poco a poco, los diferentes operadores fueron confirmando su inclusión en sus respectivas plataformas de televisión.

Imagen | LaLiga

La primera en anunciarlo fue Orange y, apenas un día después, siguió su ejemplo Movistar. Pero el bombazo llegó el 1 de agosto, cuando LaLiga confirmó que, a partir de septiembre, también se irían incorporando paulatinamente a las retransmisiones varias marcas del Grupo Másmóvil (a las que luego se sumó Vodafone) y Prime Video de Amazon.

La irrupción de Amazon en el fútbol español para ofrecer LaLiga SmartBank, junto a la de DAZN en la Liga Santander, era una gran noticia para los aficionados, que veían (veíamos) en ello un primer paso para volver a sacar el fútbol de los operadores. Pero la temporada comenzó, las jornadas fueron pasando y seguíamos sin poder ver los partidos de Segunda en Prime Video.

Los usuarios empezaron a quejarse en la página de soporte de Amazon, pero las respuestas de la compañía no tranquilizaron a nadie: primero, que "no tenemos información sobre la posibilidad que ese contenida vaya a ser parte del catálogo" (29 de agosto), y después, que "todavía no tenemos noticias oficiales sobre el asunto" (4 de septiembre).

Por nuestra parte, contactamos con LaLiga en la jornada 5 y nos dijeron que dependía "de una decisión comercial" de Amazon, que es quien anunciaría la fecha cuando la hubiese decidido. También consultamos a Amazon en reiteradas ocasiones, pero no obtuvimos respuesta. Y el calendario de partidos ha seguido su curso...

Últimas noticias: "a partir de noviembre"

Imagen | LaLiga

A estas alturas del campeonato -jornada 13-, continuamos sin noticias de la emisión de LaLiga SmartBank en la plataforma de streaming de Amazon. Hace unas semanas, Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó en un congreso que podremos ver todos los partidos de Segunda División en Prime Video a partir de noviembre.

El 1 de noviembre es el próximo martes, justo el día que da comienzo la jornada 14. A lo largo del mes, a pesar del parón en Primera por el Mundial de Catar, la Segunda División seguirá jugándose en las jornadas 15, 16 y 17. ¿En cuál de ellas incorporará Prime Video la retransmisión de los partidos?

Hemos vuelto a preguntar eso mismo a LaLiga y no nos han contestado. También hemos insistido a Amazon y la única respuesta ha sido: "Desafortunadamente, no tenemos información que podamos compartir". Sigue siendo un misterio, parece incluso que es un tema tabú. La cuestión es, ¿por qué nadie dice nada al respecto?

Si es una decisión comercial, como nos dijo LaLiga en su momento, a los aficionados les da igual, sólo quieren (queremos) saber cuándo podremos ver en Prime Video los partidos de los equipos que compiten este año en LaLiga SmartBank. 13 jornadas son muchas, pero aún queda mucha temporada por delante. Amazon, por el bien de todos, date prisa. O, al menos, danos una respuesta.

Imagen de portada: LaLiga