11 películas y series de estreno para ver en junio de 2024 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

Ahora sí: ladies and gentlemen, el verano. Los calores. Y más tiempo que nunca para sumergirnos en las novedades de streaming. Quizás aún no estés de vacaciones, pero lo cierto es que la molicie impera, y más de una vez tendrás qué decidir qué ver en las sofocantes noches de calima que nos esperan. Te ayudamos con esta selección de los mejores estrenos de streaming para junio

En las profundidades del Sena

Si te gustan las películas de escualos asesinos haciendo de las suyas, Netflix inaugura la temporada navideña con uno suelto por el Sena, en plena capital francesa y con competiciones de nado a punto de celebrarse y que se pueden convertir en una matanza. Dirige Xavier Gens, a quien recordamos de la memorable 'Frontière[s]' y de las más recientes 'Mayhem!' y 'Gangs of London'.

En Netflix el 5 de junio

Pesadillas y ensoñaciones

El cineasta indonesio Joko Anwar, responsable de iconos del terror moderno más visceral como 'Impetigore' o 'La reina de la magia negra' (que guionizó), es el responsable de esta recopilación de relatos inquietantes en los que se dan cita fantasmas, posesiones y cultos satánicos, entre muchas otras desviaciones de lo normalidad que buscan el escalofrío puro y duro.

En Netflix el 14 de junio

Sweet Tooth T3

La fantástica serie de apocalipsis familiar basada en un estupendo cómic independiente de Jeff Lemire llega a su final con una tercera temporada en la que descubriremos el destino de Gus. Este joven, mitad chico y mitad ciervo, se une a una extraña familia de niños híbridos como él, que quieren buscar respuestas al porqué de su naturaleza en pleno fin del mundo.

En Netflix el 6 de junio

The Boys T4

Vuelve a Prime Video una de sus series bandera, y una indiscutible renovadora reciente del mito de los superhéroes, junto a la propia 'Invencible', en la misma plataforma. Después del impasse en forma de spin-off que ha supuesto 'Gen V' vuelven los genuinos The Boys y su enfrentamiento implacable y altamente politizado con Patriota y sus secuaces. Y la cosa promete ponerse especialmente dura en esta temporada.

En Prime Video el 13 de junio

Generación Matrix

Es, sin duda, una de las películas más influyentes y comentadas de la historia. 'Matrix' revolucionó en 1999 el cine de acción y ciencia ficción con una mixtura única de conceptos filosóficos, artes marciales y cyberpunk para las masas. Este documental examina el fenómeno y sus múltiples ramificaciones para descubrir hasta dónde llega la madriguera del conejo.

En Movistar el 1 de junio

Fantasmas

Con una estética colorida y originalísima y producción de Emma Stone, esta serie viene con el singular sello creativo de Julio Torres, a quien ya vimos en 'Problemista' y 'Los Espookys'. La delirante historia de 'Fantasmas' arranca con la pérdida de un pendiente de oro en forma de ostra. Mientras busca el objeto, Julio reflexiona sobre los extravagantes personajes que se va encontrando en una versión onírica y absurda de Nueva York.

En Max el 7 de junio

La Casa del Dragón T2

Esta precuela de 'Juego de Tronos' se ha convertido en una de las series más aclamadas de HBO Max, junto a 'The Last of Us', de los últimos tiempos. Nos cuenta las luchas intestinas dentro de la estirpe de los Targaryen para hacerse con el Trono de Hierro. Todo apunta a que, una vez asentados los precedentes, nos espera una segunda temporada de 'La Casa del Dragón' de conflictos, batallas, traiciones y violencia. Un martes en Poniente, vamos.

En Max el 17 de junio

Star Wars: The Acolyte

Está despertando una curiosidad considerable esta nueva entrega de la franquicia 'Star Wars', sobre todo porque se ubica en una época no explorada por las películas: nos vamos al final de la Alta República, es decir, cien años antes de lo que contaba 'La amenaza fantasma'. Veremos como un maestro Jedi investiga una serie de crímenes que le conducen a un antiguo Padawan. Es una creación de Leslye Headland, cocreadora de 'Muñeca rusa', y tiene entre sus protagonistas a Carrie-Anne Moss.

En Disney+ el 5 de junio

Mala conducta

Jennifer Connelly protagoniza esta sátira extravagante y de tono indiscutiblemente indie sobre un retiro espiritual que se revela mucho más delirante y exigente de lo que ella esperaba. Escribe, dirige y coprotagoniza Alice Englert, hija de Jane Campion, a quien ya hemos visto en 'Extrañas criaturas' y 'El poder del perro', dirigida por su madre.

En Filmin el 14 de junio

El último late night

La mejor película del último festival de Sitges fue esta inquietante pieza que juega con los límites narrativos del género, se disfraza de parodia de los late night norteamericanos y se saca de la manga una mitología propia y un carrusel de sorpresas que la convierten en la película de terror más honesta y directa de los últimos tiempos. Una pequeña maravilla, inquietante y brutal.

En Filmin el 28 de junio

Presunto inocente

La novela superventas de Scott Turow que ya adaptó en los ochenta Roman Polanski protagonizada por Harrison Ford recibe aquí una nueva versión protagonizada y producida por Jake Gyllenhaal, y con J.J. Abrams también en labores de producción. Gyllenhaal da vida a un fiscal acusado de un crimen que no cometió y cuya búsqueda de pruebas de inocencia sirve para dar un repaso a los tejemanejes políticos y de poder que desata la acusación.

En Apple TV+ el 12 de junio

